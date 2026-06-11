Edgaras Jankauskas: neatsispyrėme provokacijoms

Edgaro Jankausko treniruojama Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pralaimėjo Taline surengtą Baltijos taurės turnyro finalo mačą Estijos vienuolikei 0:1 ir aštuntą kartą iš eilės liko be pagrindinio trofėjaus.
Pastarąjį kartą mūsiškiai Baltijos taurę iškovojo 2010-aisiais.
Dvikova A. Le Coq stadione buvo nervinga, pasibaigus rungtynėms abiejų komandų žaidėjai apsistumdė. Teisėjas latvis Vitalijus Spasjonikovas užfiksavo iš viso 34 pražangas, skyrė keturiolika geltonų įspėjimo kortelių, iš jų dešimt – lietuviams.
„Emocijos tikrai buvo aukšto lygio. Jau nuo pirmų minučių prasidėjo provokacijos, ypač erzino Gvidą (Gineitį – red. past.). Žinojome, kad taip gali būti, bet įtraukė mus į nešvarų žaidimą, apsistumdymus. Deja, įsivėlėme. Galbūt ir tai šiek tiek išblaškė mūsų koncentraciją, – sakė E. Jankauskas. – Vis dėlto reikia pripažinti, kad laimėjo geresnė komanda. Nebuvome tokie fiziški, kaip per pusfinalį su latviais, per daug klydome paprastose situacijose, nesusitvarkėme psichologiškai – nei su įtampa, nei su lūkesčiais.“
Lietuvos rinktinės laukia rugsėjį startuosiančios Tautų lygos D diviziono varžybos, kur mūsiškių varžovai bus Azerbaidžano ir Lichtenšteino rinktinės.
Rezultatai
Pusfinalis. Lietuva–Latvija 5:4 (11 m baudiniai). Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas, 7 789 žiūrovai. Pagrindinis rungtynių laikas – 1:1. Įvarčiai: 28 min. A. Kučys, 60 m. M. Toniševas.
Pusfinalis. Estija–Farerų salos 1:0 (0:0). Piarnu stadionas, 1 543 žiūrovai. Įvartis: 66 min. T. Varjundas.
Finalas: Estija–Lietuva 1:0 (0:0). Talinas, A. Le Coq arena, 3 613 žiūrovų. Įvartis: 80 min. K. Mustmaa.
Dėl 3-ios vietos. Latvija–Farerų salos 0:1 (0:0). Ryga, LNK sporto parko stadionas, 729 žiūrovai. Įvartis: 81 min. H. Sorensenas.
Naujausi komentarai