Eidamas 92-uosius metus mirė futbolo treneris Algirdas Klimkevičius.

Apie tai šeštadienį pranešė Lietuvos futbolo federacija.
Užuojautą dėl A. Klimkevičiaus mirties pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda.
„Tegu šviesus Algirdo Klimkevičiaus atminimas ir darbai išlieka įkvėpimu visiems, kuriems rūpi Lietuvos sporto ateitis“, – rašoma Prezidentūros išplatintoje šalies vadovo užuojautoje.
Pasak G. Nausėdos, A. Klimkevičiaus palikimas neapsiriboja futbolo aikšte – jis tapo svarbiu Lietuvos futbolo istorijos metraštininku: dešimtmečius rinko, tyrinėjo ir sistemino medžiagą, parašė reikšmingų knygų apie Lietuvos futbolo istoriją, įamžino šio sporto raidą ir žmonių likimus, išsaugojo šalies futbolo atmintį ateities kartoms.
Jis paskelbė daugiau nei šimtą straipsnių Lietuvos futbolo, sporto istorijos tema, parašė knygas „Lietuvos olimpinis krikštas“, „Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940) futbolo istorija“, „Lietuvos futbolas 50 metų nelaisvėje (1940–1990)“.
A. Klimkevičius treniravo Kauno „Bangos“, Klaipėdos „Granito“ ir Vilniaus „Žalgirio“ meistrų komandas, prisidėjo prie reikšmingų Lietuvos futbolo laimėjimų, rengė trenerius ir stiprino Lietuvos sporto sistemą.
2023 metais jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
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