FIFA kaltina UEFA rengiant „šmeižto kampaniją“ dėl privačių investicijų plano

Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) rugpjūčio 27 d. kreipėsi į JAV teismus, prašydama leisti susipažinti su įrodymais ir dokumentais, susijusiais su „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) – privačia bendrove, kuriai buvo planuojama suteikti teisę organizuoti Pasaulio čempionatą ir kitas FIFA varžybas.
Praėjusį mėnesį FIFA patvirtino, kad planuota parduoti 20 proc. tos bendrovės akcijų privatiems investuotojams. Rugpjūčio 1 d. FIFA prezidentas Gianni Infantino atšaukė šį planą dėl UEFA, Azijos futbolo konfederacijos (AFC) ir Šiaurės ir Centrinės Amerikos bei Karibų šalių konfederacijos (CONCACAF) – pasipriešinimo.
Plano atšaukimas nesustabdė UEFA nuo veiksmų prieš G. Infantino ir kitus FIFA pareigūnus – UEFA teigia, kad gauti dokumentai reikalingi galimiems baudžiamiesiems procesams Šveicarijoje parengti; tai matyti iš dokumentų, kuriuos gavo „Press Association“ (PA) žurnalistai.
Kitą dieną, t. y. rugpjūčio 28-ąją, FIFA kreipėsi dėl leidimo paprieštarauti UEFA reikalavimui Floridos pietinės apygardos teisme – šį prašymą teismas patenkino kitą darbo dieną, rugpjūčio 31-ąją. FIFA turi laiko iki rugsėjo 28 dienos pateikti šiam teismui išsamų atsikirtimą.
Panašus prašymas atsikirsti antradienį taip pat buvo pateiktas Niujorko pietiniam apygardos teismui. PA žurnalistų gautuose FIFA teisininkų dokumentuose teigiama, kad UEFA pareiškimai yra „faktiškai tie patys pranešimai spaudai, skirti tik tęsti UEFA šmeižto kampaniją prieš FIFA ir jos vadovus“.
FIFA kreipimesi į Niujorko teismą prašoma atidėti UEFA reikalavimo pateikti įrodymus nagrinėjimą iki kol Floridos teismas priims sprendimą šiuo klausimu arba leisti FIFA pateikti atsikirtimą į UEFA reikalavimą iki rugsėjo 30 d.
Kreipimesi teigiama, kad UEFA nepritarimo FFE ir G. Infantino motyvas yra „užkirsti kelią mažesnėms šalims įgyti finansinį pajėgumą konkuruoti su Europos elitu“.
Jame priduriama: „Jei futbolas besivystančiose šalyse sustiprės, padidės pasaulinė konkurencija, o tai galiausiai sumažins UEFA rinkos galią ir sukels didesnę konkurenciją jos pagrindiniams turnyrams.“
„Surinkdama lėšų, kad kai kurios mažesnės FIFA narės galėtų geriau vystyti futbolą, FFE paskatintų daugiau tų šalių žaidėjų rinktis atstovauti savo kilmės šalims ir žaisti savo namų lygose, o ne užsienyje. Visa tai susilpnintų UEFA dominavimą kitų pasaulio regionų atžvilgiu.“
UEFA pareiškime G. Infantino kaltinamas „nusikalstamai netinkamu valdymu“ kuriant FFE projektą ir teigiama, kad siūlytas 4,2 mlrd. JAV dolerių vertės įmonės akcijų paketo pardavimas yra „sukčiavimo būdu įvardyta ne rinkos kaina, kurią Infantino bandė prastumti siekdamas asmeninės naudos.“
Atskirame praėjusią savaitę paskelbtame pareiškime UEFA paragino atlikti nepriklausomą išorės tyrimą dėl FFE ištakų ir pabrėžė – jei G. Infantino nuspręs siekti perrinkimo kitų metų FIFA kongrese, UEFA „suvienys jėgas su savo partnerių konfederacijomis, siekdama užtikrinti, kad šalims narėms būtų pasiūlyta patikima alternatyva – žmogus, įsipareigojęs laikytis sąžiningumo, atskaitomybės, siekiantis plėtros ir tikrų institucinių pokyčių“.
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