Finale triumfavęs „Kauno Žalgiris“ pirmąkart iškėlė LFF taurę

Per pirmąją rungtynių pusę kauniečiai demonstravo žaidybinę iniciatyvą ir dažniau rengė grėsmingas atakas. Anthony‘io Kaliko smūgį 11 minutę atrėmė „Minijos“ vartininkas Vykintas Gaudiešius, o po devynių minučių sekė Lirimo Kastračio bandymas.
Žiūrovai įvartį išvydo 22 minutę, kai Leonas Krekovičius rezultatyviai užbaigė savo kairiuoju kraštu surengtą reidą.
„Kauno Žalgiris“ galėjo padvigubinti savo persvarą, kai 26 minutę Motiejaus Burbos smūgį atrėmė vartininkas. Teisėjas 36 minutę skyrė baudinį į „Minijos“ vartus, tačiau Amine‘ui Benchaibui nepavyko realizuoti šio šanso.
38 minutę abi komandos susikūrė geras progas, bet tų epizodų metu ryškiausiai sužibėjo vartininkai. Juliaus Kasparavičiaus smūgį atrėmė Deividas Mikelionis, o netrukus jau prie kitų vartų į M. Burbos bandymą sureagavo V. Gaudiešius.
„Minijos“ gynėjų klaida lėmė įvartį 51 minutę – kamuolį perėmęs A. Benchaibas nedelsdamas atliko rezultatyvų perdavimą Gabrieliui Debeljuhui. Neilgai trukus šis „Kauno Žalgirio“ puolėjas iš Kroatijos turėjo dar keletą progų įvarčiui pasiekti.
Sulaukęs L. Krekovičiaus juvelyrinio perdavimo, 73 minutę kamuolį į kretingiškių vartus galva nukreipė Marko Konataras bei išskleidė intrigą finale. Rungtynių pabaigoje dėkingų progų nepavyko išnaudoti Ivanui Fioličiui, Armandui Šveistriui ir Gratui Sirgėdui, tad rezultatas 3:0 kauniečių naudai nepakito.
Naudingiausiu LFF taurės finalo žaidėju pripažintas „Kauno Žalgirio“ žaidėjas Leonas Krekovičius ir pelnė „Elesen“ įsteigtą prizą.
Apdovanojimus finalo dalyviams įteikė LFF prezidentas Edgaras Stankevičius, LFF generalinė sekretorė Rita Bagdonienė bei „TOPsport“ generalinis direktorius Dainius Gulbinas.
Pažymėtina, kad kauniečiai keturis kartus – 2018, 2022, 2023 ir 2024 metais – nebuvo įveikę LFF taurės turnyro pusfinalio etapo. Kretingos „Minija“ taurės turnyro finale buvo triumfavusi 1964 metais.
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