Futbolo dievai išgirdo lietuvio svajonę

Dramatiška pergalė
Iš Pakruojo kilusio 49-erių metų V. Dambrausko treniruojama Baku „Sabah“ (Azerbaidžanas) vienuolikė dramatiškai iškovojo bilietą į Čempionų lygos pagrindines varžybas.
„Sabah“, lemiamo atrankos mačo su Beer Ševos „Hapoel“ (Izraelis) ekipa pirmas rungtynes svečiuose pralaimėjusi 1:2, savo aikštėje buvo atsilikusi 0:1, 1:2, tačiau sugebėjo išlyginti rezultatą – 2:2, o per pratęsimą išplėšė pergalę – 5:2.
„Tikėjome, kad galime susitvarkyti su užduotimi – laimėti. Juo labiau kad ir anksčiau įveikėme stiprius varžovus, – sakė V. Dambrauskas. – Aš niekada neprarandu vilties, tai gali patvirtinti žaidėjai. Viltis visada turi būti gyva, nes sėkmė – kaip oro prognozė, gali bet kada pasikeisti į vieną ar kitą pusę.“
„Sabah“ klubą pasveikino Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas, o V. Dambrauską – gimtasis Pakruojis.
„Didžiuojamės, kad Pakruojo krašto treneris Valdas parodė visai Europai aukščiausio lygio profesionalumą, sportinę dvasią ir parengtumą. Linkime mūsų krašto Garbės Ambasadoriui didžiausios sėkmės ateityje!“, – rašė Pakruojo rajono savivaldybė.
Vyks ir į Mančesterį
Burtai lėmė, kad „Sabah“ komanda Čempionų lygos namų rungtynes žais su „Barcelona“, Dortmundo „Borussia“, „Napoli“ ir Prahos „Slavia“, o išvykose – su Londono „Arsenal“, „Manchester United“, „Villarreal“ ir Stavangerio „Viking“.
Nuo 2024-ųjų šis Europos elito turnyras rengiamas pagal naują sistemą.
Pirmiausia 36 komandos pagal UEFA koeficientus padalijamos į keturis krepšelius („Sabah“ buvo ketvirtame). Kompiuteris kiekvienai ekipai skiria po du varžovus iš kiekvieno krepšelio. Su kuo teks žaisti savo aikštėje, o su kuo – svetur, taip pat nusprendžia automatizuota programa.
Apribojimai: klubai negali žaisti su savo šalies atstovais, o iš vienos šalies galima gauti daugiausia du varžovus.
V. Dambrausko ekipa iš pirmo krepšelio gavo „Arsenal“ ir „Barceloną“, iš antro – „Borussia“ ir „Manchester United“, iš trečio – „Napoli“ ir „Villareal“, iš ketvirto – „Slavia“ ir „Viking“.
Iškart į aštuntfinalį pateks 1–8 vietas užėmusios ekipos, o dėl likusių aštuonių kelialapių atkrintamosiose varžybose kovos 9–24 vietose likusios komandos. Klubams, užėmusiems 25–36 vietas, Čempionų lygos sezonas bus baigtas.
Viltis visada turi būti gyva, nes sėkmė – kaip oro prognozė.
Nebus lengvas grobis
„Turime dar labai daug potencialo. Kita vertus, dabar laukia kitas lygis. Kartais mums duos į kuprą taip, kad per mažai nepasirodys“, – sakė V. Dambrauskas.
„Manau, kad nebūsime pastumdėliai ar lengvas grobis grandams. Stovime ne ant to paties laiptelio kaip „Arsenal“ ar „Barcelona“, tačiau pasistengsime būti kietas riešutas visiems“, – pareiškė „Sabah“ klubo stebėtojų tarybos narys Igoris Ponomariovas.
Anot Azerbaidžano futbolo ekspertų, realus rezultatas Baku ekipai būtų surinkti 5–8 taškus, iš jų daugumą – per mačus su „Slavia“ ir „Viking“.
„Sabah“ užduotis neatrodo neįvykdoma. Praeitą sezoną trys varžovai iš šių metų sudėties – „Napoli“, „Slavia“ ir „Villareal“ – nepateko į atkrintamąsias varžybas, o už aštuntfinalio borto liko „Borussia“. Nebūtina, kad „Sabah“ sukurtų aštuonis stebuklus. Pakaktų dviejų pergalių, kelių lygiųjų ir bent vienos staigmenos, kai favoritas nebus pasirengęs tam, kad Azerbaidžano čempionai nesitaikstys su iš anksto numatytu vaidmeniu“, – svarstė apžvalgininkai.
Startas – rugsėjo 8-ąją
Pirmo turo rungtynės numatytos rugsėjo 8–10 d., antro – spalio 13–14 d., trečio – 20–21 d.
Čempiono titulą ginsiantis Paryžiaus „Saint-Germain“ išmėgins jėgas su „Barcelona“, „Manchester City“, „Roma“, „Aston Villa“, Stambulo „Galatasaray“, „Villareal“, Bratislavos „Slovan“ ir „Como 1907“ futbolininkais.
Vicečempionas Madrido „Real“ rungtyniaus su Milano „Inter“, „Arsenal“, Eindhoveno PSV, „Roma“, Leipcigo „Red Bull“, Donecko „Šachtar“, Linco LASK ir Atėnų AEK.
Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijaus Tutyškino atstovaujamą „Celje“ (Slovėnija) atkrintamosiose varžybose eliminavusią „Slovan“ vienuolikę pagrindiniame turnyre egzaminuos ne vien „Saint-Germain“, bet ir „Inter“, Sevilijos „Real Betis“, Roma, „Šachtar“, Lilio „Olympique“, „VfB Stuttgart“ ir LASK.
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