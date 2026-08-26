Futbolo pirmenybėse vėl pasikeitė lyderis

Sutramdė stichiją
„Buvo sudėtinga, ypač iki pertraukos žaidžiant prieš vėją, o antrajame jau turėjome papildomą pranašumą, nes žaidėme pavėjui“, - žvilgsnį į dangų bedė Raimondas Vilėniškis.
Jo treniruojama Vilniaus BFA namuose sutramdė stichiją ir 2:0 patiesė vieną lygos lyderių Klaipėdos „Neptūną“. Vilniečiams akistata su uostamiesčio futbolininkais buvo svarbi, siekiant išlikti tarp pretendentų į medalius.
Pirmąjį kėlinį prieš vėją žaidę šeimininkai atlaikė „Neptūno“ atakų škvalą. Po pertraukos svečiai pasiuntė kamuolį į savo vartus, o 82-ąją min. pasižymėjo BFA gynėjas Andrius Kežunas. Pastarąjį kartą įvartį jis buvo pelnęs prieš daugiau nei dvejus metus – ir taip pat į klaipėdiečių vartus.
„Neptūno“ kluptelėjimu geriausiai pasinaudojo Kauno „Be1“ futbolininkai. Kauniečiai savo aikštėje 2:0 pranoko „Garliavą“ ir su 38 taškais jau pavijo 4-oje vietoje esančius klaipėdiečius, bei dar turi vieną mačą atsargoje. „Be1“ gretose rezultatyviais kirčiais pasižymėjo tas pats duetas kaip ir prieš savaitę – Martynas Džiugas (17 min.) ir Tomas Gudaitis (43 min.).
Netikėti rezultatai
Tašku daugiau (39) turi ir trečiąją poziciją išsaugojo Tauragės „Tauras“. Naujo trenerio Dariaus Stažio diriguojama komanda sužaidė lygiosiomis 1:1 su Plungės „Babrungu“. Šeimininkams Tauragėje antrą turą paeiliui vienintelį įvartį (19 min.) pelnė iš Lenkijos persikėlęs puolėjas Martinas Perveinis. Plungiškiams tašką 62 min. iškrapštė kolumbietis Bryanas Mosquera.
„Babrungas“ su 52 taškais pavijo pirmaujančią Kretingos „Miniją“, bet jos 21-ojo turo mačas su „Kauno Žalgirio“ dubleriais buvo nukeltas dėl tragiškų oro sąlygų.
Kol „Kauno Žalgirio“ dublerių komanda (13 taškų) priverstinai ilsėjosi, jos turnyro lentelės kaimynai „Šiauliai“ B paspruko iš paskutinės vietos. Šiauliečiai maloniai nustebino savo sirgalius, išvykoje 1:0 palauždami „Jonavos“ futbolininkus. Sužaidus vos 120 sekundžių šeimininkų gynėjai prasnaudė tolimą perdavimą, kuriuo pasinaudojęs Gabijus Micevičius pasiuntė kamuolį į vartų kampą. Tolimesnes jonaviečių pastangas sugriovė svečių vartininkas Vilius Šivickas. „Šiaulių“ dubleriai su 14 taškų iš 16-os pozicijos pakilo į 14-ąją.
Jaunimo egzaminai
Į lygos rikiuotės galą su 11 taškų nusileido Panevėžio „Ekranas“. Aukštaitijos atstovai Raudondvaryje pirmavo prieš Kauno rajono „Hegelmann“ dublerius, kai 18 min. Obedia Gyimah pelnė pirmąjį iš savo dviejų įvarčių. Tačiau šeimininkai atsakė dviem rezultatyviais spyriais (39 ir 51 min.). Susitikimui artėjant pabaigos link O. Gyimah išlygino, bet „Hegelmann“ B 18-metis puolėjas Domas Sinkevičius 4-ąją pridėto laiko min. iš arti sugrūdo kamuolį į vartų tinklą – 3:2.
Alytaus „Dainava“ trečią kartą per keturis pastaruosius turus sužaidė lygiosiomis. Šįsyk pasidalinta po tašką 1:1 su Mažeikių „Atmosfera“. Alytaus stadione svečiai iš Žemaitijos jau 8-ąją min. įgijo pranašumą, kai po kampinio galva pasižymėjo 20-metis naujokas iš Telšių „Džiugo“ Gvidas Girdvainis. Dzūkai prieš pat pertrauką atstatė pusiausvyrą – 21 metų Pijus Čepononis atsakė tokiu pat smūgiu galva. Nors alytiškiai turėjo ne vieną progą išplėšti pergalę, rezultatas liko nepakitęs.
Antradienį 21-ąjį turą uždarė Vilniaus „Žalgirio“ B ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ B susitikimas. Dublerių derbį laimėjo 4:3 žalgiriečiai. Šeimininkai per pirmąjį kėlinį įmušė 3 įvarčius, o praleido vieną. Iškart po pertraukos Jonas Usavičius persvarą padidino iki triuškinamos (4:1). „TransINVEST“ dubleriai nesudėjo ginklų ir 60-ąją min. iš 11 m rezultatą sušvelnino, o 76-ąją min. žalgiriečiai liko mažumoje. Kiekybinį pranašumą svečiai pavertė Giedriaus Onuškevičiaus įvarčiu, bet daugiau nuveikti pritrūko laiko.
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