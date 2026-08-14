Futbolo turnyre pagerbė išėjusias legendas

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) treniruočių centre surengtas KAFF futbolo senjorų atminimo turnyras subūrė ilgamečius futbolo bendruomenės narius iš skirtingų Lietuvos miestų.
Turnyras buvo skirtas pagerbti buvusių Vilniaus „Žalgirio“ komandos trenerių Algirdo Klimkevičiaus ir legendinio Benjamino Zelkevičiaus, žinomų žalgiriečių Stasio Baranausko, Antano Ulevičiaus, Algirdo Vosyliaus bei kitų Kauno futbolo bendruomenės gyvenime aktyviai dalyvavusių žmonių atminimą.
Į aikštę žengė veteranų (vyresnių nei 60 metų) komandos iš Kauno, Jonavos, Utenos ir Klaipėdos. Pasak KAFF atsakingojo sekretoriaus Manto Babiansko, draugiško formato turnyre oficialūs rezultatai nebuvo akcentuojami, o rėmėjų – LFF ir „Hummel“ – dovanas gavo visi dalyviai.
„Nepaisant azarto aikštėje, rezultatai nebuvo svarbiausias varžybų akcentas. Tačiau, kaip ir pridera sportiniam turnyrui, nugalėtojus išaiškinome – jais tapo dvi pergales iškovojusi Kauno veteranų komanda“, – pasakojo M. Babianskas.
Pasak KAFF garbės prezidento Romo Pikčilingio, tokių renginių esmė – susitikti, pabūti kartu, prisiminti ir dar kartą suburti žmones, kuriuos daugelį metų vienija futbolas.
„Apmaudu, kad šiemet netekome nemažo būrio bendražygių, tačiau svarbiausia, kad jų nuveikti darbai, pergalės ir įvarčiai, mūsų šiltas bendravimas dar ilgai bus gyvi mūsų atmintyje“, – teigė R. Pikčilingis.
Tai akcentavo ir turnyre apsilankęs legendinis Lietuvos futbolininkas, treneris Valdas Ivanauskas bei žinomas treneris Vytautas Jančiauskas. Pasibaigus rungtynėms jie kartu su anapilin išėjusių futbolo bendruomenės narių artimaisiais apdovanojo varžybų dalyvius. Tarp renginio svečių buvo S. Baranausko žmona ir sūnus, A. Ulevičiaus žmona ir dukra.
Kauno veteranų vardu susirinkusius pasveikino buvęs Kauno „Inkaro-Grifo“ klubo vadovas Arvydas Raižys, neseniai dalyvavęs ir šios ekipos veteranų šventėje, kurioje buvo paminėtas 30 metų jubiliejus, kai buvo iškovoti Lietuvos futbolo čempionų titulai.
Turnyro organizatoriai ir svečiai taip pat aplankė kapines, kuriose amžinojo poilsio atgulė futbolo bendruomenės atstovai, ir uždegė žvakutes.
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