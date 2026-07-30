Gianni Infantino: FIFA pasiūlymas – proga „suteikti futbolo plėtrai naują impulsą“

Vaizdo įraše, paskelbtame kilus kritikos bangai dėl FIFA planų parduoti dalį pagrindinių FIFA turnyrų organizavimo veiklos privatiems investuotojams, G. Infantino teigė, kad pernelyg maža futbolo komercinės vertės dalis pasiekia tas žaidimo sritis, kurioms jos labiausiai reikia.
FIFA antradienį pareiškė planuojanti išlaikyti kontrolinį akcijų paketą bendrovėje „FIFA Forward Enterprise“ (FFE), tačiau tikisi šių metų pabaigoje pritraukti 4,2 mlrd. JAV dolerių, „atsargiai atrinkdama ilgalaikius investuotojus, kurie įsigis mažumos, nekontroliuojančias akcijas“.
Trečiadienį įvairūs žiniasklaidos šaltiniai pranešė, kad G. Infantino nusiuntė laišką FIFA priklausančioms federacijoms, kuriame teigiama, kad kiekviena iš jų gaus 40 mln. JAV dolerių, jei pritars šiam planui, tačiau turi tai padaryti iki rugsėjo 19 d.
„FIFA Forward Enterprise“, arba FFE, iš tiesų yra pasiūlymas. Tai yra demokratinio proceso – konsultacijų proceso – dalis, ir, svarbiausia, tai yra galimybė, o ne prievolė, – vaizdo įraše sakė G. Infantino. – Tai yra puiki proga suteikti futbolo plėtrai naują impulsą. Bet, pakartosiu, tai yra tik pasiūlymas, o ne prievolė.“
G. Infantino pabrėžė, kad pasiūlymas yra skirtas „iki šiol neišnaudotai komercinei vertei“ atskleisti ir priklauso nuo demokratinio 211 FIFA narių asociacijų balsavimo bei 38 narių FIFA tarybos pritarimo.
„Norint išnaudoti tą vertę, reikia papildomų žinių ir įžvalgų, kurios skiriasi nuo sporto valdymo ir plėtros, – sakė jis. – Tai tiesiog leistų komercializuoti ir organizuoti visas FIFA priklausančias varžybas, įskaitant rėmimą, transliacijas, licencijavimą ir naujus verslo projektus, visų 211 FIFA narių asociacijų naudai.“
G. Infantino teigė, kad pats žaidimas nepasikeis, o sirgaliai bus laimingesni.
„Sirgaliai iš viso pasaulio gautų neišmatuojamą naudą iš šio žaidimą keičiančio potencialo, nes tai transformuotų futbolą jų šalyse“, – sakė jis.
Laikraštis „The Times“, kuris antradienį pirmasis paskelbė apie FIFA planus, pranešė, kad 56-erių G. Infantino galėtų pasipelnyti iš šio plano tapdamas FFE komisaru po to, kai 2031 metais baigsis jo numatoma kita kadencija. FIFA paneigė, kad tai buvo aptarta.
Straipsnyje taip pat teigiama, kad jau prasidėjo derybos su finansiniais patarėjais ir potencialiais investuotojais. Tarp jų – investicinė bendrovė „Thrive Capital“, kurią įkūrė ir kuriai vadovauja JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žento Jaredo (Džaredo) brolis Joshua Kushneris (Džošua Kušneris), taip pat JAV banko „JP Morgan Chase“ padalinys, kuris bandė finansuoti žlugusią atskilusią Europos superlygą.
FIFA planai sulaukė pasmerkimo visame pasaulyje.
(be temos)