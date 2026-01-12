Graikijoje žaidęs bosnis tapo naujuoju mėlynai baltų papildymu

24-erių futbolininkas yra buvęs Dinamo „Zagreb” akademijos auklėtinis, kurio talentu dar jaunystėje domėjosi ne vienas Kroatijos klubas. 2020 metų rudenį Radonjos kontraktą išpirko vienas pajėgiausių Graikijos klubų – Atėnų „AEK” su kuriuo gynėjas pasirašė ilgalaikę penkerių metų sutartį.
Jau po keturių mėnesių Vedadas debiutavo Graikijos taurės varžybose vilkėdamas pagrindinės „AEK” komandos marškinėlius, o dar po mėnesio sužaidė pirmąsias rungtynes ir „Super League 1“ čempionate. Didžiąją savo laikotarpio Atėnuose dalį futbolininkas praleido „AEK” B komandoje, tačiau 2022–2023 m. sezone tapo Graikijos čempionu bei šalies taurės laimėtoju kartu su pagrindine ekipa.
2024–2025 metų sezone V. Radonja buvo išnuomotas „PAS Lamia 1964” klubui, kur sužaidė 18 rungtynių Graikijos aukščiausioje lygoje. Tų pačių metų rugsėjį rungtynėse prieš Atėnų „Atromitos“ jis pelnė savo debiutinį įvartį Graikijos čempionate.
Pasirašęs sutartį su FC „Hegelmann“, futbolininkas neslėpė ambicijų ir pozityvių emocijų: „Pirmiausia, didžiuojuosi ir džiaugiuosi pasirašęs sutartį su mėlynai baltais. Kalbėjomės su klubu apie projektą, apie motyvaciją siekti aukščiausio lygio Lietuvos ir Europos futbole. Man tai buvo labai svarbu.“
Vedadas atskleidė, kad sprendimui atvykti į Kauno rajoną įtakos turėjo ir asmeninis ryšys su komandos žaidėjais: „Su vienu komandos futbolininku – Stefanu Radinovičiumi – bendravau asmeniškai. Man patiko klubo projektas, jo kryptis, ir tai buvo svarbus faktorius, kodėl pasirinkau šį žingsnį.“
Kalbėdamas apie save aikštėje, gynėjas pabrėžė atsidavimą ir maksimalų darbą: „Esu žaidėjas, kuris kiekvienose rungtynėse atiduos 100 procentų. Visada sieksiu aukščiausių tikslų – tiek klubui, tiek sau.“
Naujasis mėlynai baltų futbolininkas neslepia ir didelių tikslų artėjančiam sezonui: „Šį sezoną sieksime tapti Lietuvos čempionais, laimėti taurę ir žengti kuo toliau Europos varžybose.“
