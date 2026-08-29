Į Kauną atvyks „Freiburg“ ir rygiečiai

Pasižymėjo brazilas
Lietuvos čempionai laimėjo Europos lygos lemiamo atrankos etapo atsakomąsias rungtynes – 1:0 įveikė Stambulo „Besiktas“ komandą, tačiau į pagrindinį turnyrą žengė Turkijos atstovai, savo aikštėje šventę pergalę 3:0.
Dariaus ir Girėno stadione, stebint 7 079 žiūrovams, įvartį 64 min. įmušė „Kauno Žalgirio“ legionierius brazilas Renanas Oliveira.
„Tikiu, kad ne tik mūsų sirgaliai, bet visa šalis didžiuojasi tuo, kaip mes kovėmės. Kartais yra dienų, kai žaidi geriau, kartais – prasčiau, tačiau svarbiausia, kad įveikėme „Besiktas“, kurio biudžetas didesnis keliasdešimt kartų, – po mačo kalbėjo žalgiriečių vyriausiasis treneris Željko Sopičius. – Manau, kad esame pasiekę aukštą valios, kovingumo lygį, o žaisdami Konferencijų lygoje dar labiau ūgtelėsime.“
Startas – spalį
Vakar Konferencijų lygos pagrindinio etapo burtai lėmė, kad „Kauno Žalgiris“ namuose išmėgins jėgas su „Freiburg“ (Vokietija), „Brann“ (Norvegija) ir latvių „Riga“, o svečiuose – su „Brighton & Hove Albion“ (Anglija), „Lugano“ (Šveicarija) ir „Egnatia“ (Albanija).
Pagal Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) koeficientus Lietuvos čempionai (6,000) buvo paskutiniame – šeštame – krepšelyje kartu su „Thun“ (Šveicarija), Sofijos CSKA (Bulgarija), „Mjällby“ (Švedija), Tbilisio „Iberia“ (Sakartvelas) ir „Egnatia“.
Kauniečiams iš pirmo krepšelio teko „Freiburg“ (koeficientas 56,500), iš antro – „Brighton & Hove Albion“ (23,903), iš trečio – „Lugano“ (21,250), iš ketvirto – „Brann“ (12,250)), iš penkto – „Riga“ (10,500).
Žaisdami Konferencijų lygoje dar labiau ūgtelėsime.
Rygiečiai dar rungtyniaus su „Atalanta“ (Italija), „Pafos“ (Kipras), Boračo „Banja Luka“ (Bosnija ir Hercegovina), Almatos „Kairat“ (Kazachstanas) ir „Jablonec“ (Čekija).
Varžybos startuos spalio 15-ąją, kiti turai numatyti 22 d., lapkričio 5 ir 26 d. bei gruodžio 10 ir 17 d.
1-8 vietas užėmusios ekipos iškart pateks į aštuntfinalį. 9-24 vietose likusios vienuolikės žais atkrintamuosius mačus (namuose ir išvykoje), nugalėtojai papildys aštuntfinalio dalyvių gretas. 25-36 vietas užėmę klubai baigs pasirodymą Konferencijų lygoje.
Atkrintamosios varžybos vyks 2027-ųjų vasario 18 ir 25 d. Aštuntfinalio mačai – kovo 11 ir 18 d., ketvirtfinalio – balandžio 8 ir 15 d., pusfinaliai – balandžio 29 ir gegužės 6 d.
Konferencijų lygos finalas bus surengtas birželio 2-ąją Stambule.
Išbandymas Gargžduose
Rytoj kauniečiai sugrįš į Lietuvos čempionatą – Gargžduose žais su „Bangos“ vienuolike.
Šį sezoną „Kauno Žalgiris“ yra įveikęs gargždiškius (vasario 28-ąją – 1:0), kartą sužaidė lygiosiomis (gegužės 1-ąją – 2:2) ir kartą pralaimėjo (birželio 17-ąją – 0:1).
Prieš artimiausią turą čempionato lyderė buvo Marijampolės Sūduva (23 rungtynės – 42 taškai), toliau rikiavosi Vilniaus rajono „TransINVEST“ (25-39), „Kauno Žalgiris“ (22-38), „Banga“ (24-37), Telšių „Džiugas“ (25-37), Vilniaus „Žalgiris“ (23-37), Kauno rajono „Hegelmann“ (25-23), „Panevėžys“ (24-23) ir „Šiauliai“ (25-16).
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