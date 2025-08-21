Į „Kauno Žalgirio“ futsal gretas grįžta Vinicius Carvalho

„Kai pirmą kartą prisijungiau prie komandos, jaučiau didelį trenerių pasitikėjimą ir stiprų palaikymą iš žaidėjų. Šiltas klubo priėmimas, puikios sąlygos bei galimybė dar kartą varžytis UEFA Čempionų lygoje buvo pagrindiniai veiksniai nulėmę mano sprendimą sugrįžti”, – kalbėjo ekipos naujokas.
26-erių futbolininkas pirmą kartą „Kauno Žalgiryje“ rungtyniavo 2023–2024 m. sezone. Iki tol jis žaidė gimtojoje Brazilijoje, kur atstovavo „Assoeva“, „Ceara“ ir „Sorisso“ klubams. Po sezono Kaune Vinicius sugrįžo į gimtąją šalį ir prisijungė prie „AFI Itaipulandia/Uniguacu“ komandos.
Vinicius kalbėjo, kad šį sezoną grįždamas į žalgiriečių komandą stengsis padaryti viską, kad kauniečiai pasiektu visus svarbiausius sezono tikslus.
„Esu pasiryžęs atiduoti visas jėgas treniruotėse ir daryti viską, ką galiu, kad padėčiau komandai aikštėje ir siekiant patekimo į Čempionų lygos Elitinį etapą. Save matau kaip žaidėją, kuris suteikia komandai vertės ir puikiai įsilieja į kolektyvą, todėl tikiuosi pateisinti visus klubo lūkesčius šiame sezone”, – mintimis dalinosi Vinicius.
