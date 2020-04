Per karantiną „Kauno Žalgiris“ sulaukia ir keistų pasiūlymų

"Siūlė vieną futbolininką. Sakė: geras, bet užsikrėtęs koronavirusu", – stebėjosi Rokas Garastas. Tokie avantiūriški agentų pasiūlymai iškalbingai iliustruoja "Kauno Žalgirio" trenerio iššūkius per šį neįprastą sezoną.

Šio sezono A lygą pradėjo rekordiškai mažai – vos šeši klubai. Gausiausiai reprezentuojamas Vilniaus futbolas. Sostinei atstovauja "Žalgiris" ir "Riteriai". Suvalkijos regiono garbę gina čempionė "Sūduva", Aukštaitijos – "Panevėžys", Žemaitijos – Gargždų "Banga".

Puoselėjo ambicingus planus

Pirmą sykį po ilgo laiko elitiniame divizione nėra nė vieno futbolo tradicijomis garsėjusios Klaipėdos klubo, nors prieš keletą metų uostamiesčiui atstovavo net dvi ekipos "Atlantas" ir "Granitas". Kitam futbolo sostine kadaise vadintam miestui pasisekė labiau. Kauną šiemet, vietoj dviejų pernykščių atstovų "Stumbro" ir "Kauno Žalgirio", reprezentuos bent vienas kolektyvas - žalgiriečiai.

"Kauno Žalgirio" komanda, prieš sezoną išlaikiusi pernykščius lyderius ir pastiprinusi sudėtį būriu naujokų, šiemet puoselėjo ambicingus tikslus – galbūt skambiausius klubo istorijoje. Į juos vesti turėtų naujasis strategas – 31-ų R.Garastas.

Dar sausio pradžioje susirinkę į treniruotes, kauniečiai netrukus persikėlė į Kiprą, kur liejo prakaitą intensyviose treniruotėse ir žaidė kontrolines rungtynes su pajėgiais varžovais iš Serbijos, Lenkijos ir Kipro aukščiausiųjų lygų. Kokybiškas pasirengimas nenuėjo veltui. Grįžę į Lietuvą žalgiriečiai užtikrintai startavo A lygos pirmenybėse, pirmajame mače 3:0 įveikdami Vilniaus "Riterių" klubą – jau principiniu tapusį varžovą kovoje dėl bronzos. Ir pernai, ir užpernai laipteliu aukščiau finišavo vilniečiai. Tad šiemet kauniečiai nusiteikę žūtbūt užkopti ant prizininkų pakylos. Nemažas viltis jie sieja ir su pasirodymu tarptautinėje arenoje – UEFA Europos lygos atrankos turnyre.

Tačiau pergalių teks palaukti. Gali būti, kad dar ne vieną ir ne du mėnesius. Kaip ir visi A lygos klubai, "Kauno Žalgiris" gyvena visuotinio karantino sąlygomis. Futbolininkai išleisti į namus, bendros treniruotės dar ilgai bus nepasiekiama prabanga.

Slegia nežinia

"Prisitaikėme, nieko nepadarysi. Žaidėjai treniruojasi individualiai, bet tam tikra kontrolė yra. Nuolat palaikome ryšį. Jiems sudarytos treniruočių programos, pasitelkėme vaizdo įrašus, programėles", – pasakojo R.Garastas.

Tačiau pagrindinis situacijos keblumas – ne komandinių treniruočių nebuvimas, o nežinia.

"Nė vienas nežinome, kada viskas baigsis ir kada galėsime grįžti į aikštes. Stengiamės nuspėti, prognozuoti, skaičiuoti, bet ta nežinia yra didžiausias iššūkis. Kaip ruoštis, jei nežinai, kada žaidėjas turi pasiekti optimalią formą?" – sakė pašnekovas.

A lygos futbolininkai per sezono startą jau buvo pasiekę tam tikrą sportinės formos piką, dabar ji vėl stipriai smuko, tad kažkada vėl teks pradėti tarsi antrą pasirengimą sezonui. Jo žodžiais, mokslo įrodyta, kad netreniruojami greičiausiai dingsta futbolininkų techniniai įgūdžiai – po 3–4 savaičių. Be to, reikės iš naujo ugdyti ir taktinius ryšius, nes po tokios pauzės apie komandos narių susižaidimą negali būti nė kalbos.

Atšaukus karantiną, lauks dar vienas iššūkis – lenktynės su laiku, nes A lygos klubai pasirengti turės ne du mėnesius kaip prieš sezoną, o vos porą trejetą savaičių. Tad daugumai ekipų teks vytis jau riedantį traukinį.

Seka žinias iš Ispanijos

Treneris neslepia, kad karantinas atsiliepia ir sportininkų psichologinei būsenai.

"Dabar tos individualios treniruotės futbolininkams tampa didžiausia dienos pramoga. Kažkuriuo sezono metu daugiau pabūti namuose yra gerai, bet kai tiek savaičių niekur negali išeiti, o jokios pramogos neprieinamos, tas sėdėjimas tampa kančia", – kalbėjo R.Garastas.

Paklaustas, kokios veiklos prisigalvoja "Kauno Žalgirio" trenerių štabas, strategas įžvelgė ir teigiamų aspektų.

"Pats viduje tos pauzės net nepajutau. Susikaupė daug darbų, kurių nespėji sezono metu: papildoma rungtynių įrašų peržiūra, būsimų varžovų analizė, informacijos susisteminimas, potencialių naujokų paieška. Man nuobodžiauti nėra kada", – tikino vairininkas.

R.Garastas ne vienus metus gyveno Ispanijoje, studijavo Barselonos universitete, tad turi nemažai draugų bei pažįstamų šioje šalyje. Nors Ispanija jau bene mėnuo, kai tapo vienu didžiausių pandemijos centrų, o šalyje kasdien miršta šimtai žmonių, kaunietis džiaugiasi iš bičiulių tragiškų žinių neišgirdęs.

"Tie baisumai daugiau pateikiami žiniasklaidoje, bet bent jau mano pažįstami viruso išvengė. Tikiuosi, kad apsisaugos iki pandemijos pabaigos", – vylėsi pašnekovas.