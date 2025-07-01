Kauno rajono futbolininkai airiams neprilygo

Nors Airijos klubas savo šalies čempionate žengia vos 7-oje vietoje, o Kauno rajono komanda - viena Lietuvos A lygos lyderių, akistata Raudondvaryje dar kartą įrodė, jog mūsų šalies klubinis futbolas dar gerokai atsilieka nuo britų salų.
Andriaus Skerlos auklėtiniai ketvirtadienio vakarą savo aikštėje 0:2 nusileido „St. Patrick's Athletic“ futbolininkams. Svečiuose kauniečiai Airijos komandai buvo pralaimėję 0:1, tad pasirodymas UEFA Konferencijų lygos atrankoje jiems baigėsi.
Airiai, audringai palaikomi poros šimtų juos į Lietuvą atlydėjusių sirgalių, jau pačioje rungtynių pradžioje, 6-ąją minutę, išsiveržė į priekį. Įvartį pelnė M. Melia. Antrojo kėlinio pradžioje (56 min.) „St. Patrick Athletic“ komanda įmušė dar vieną įvartį. Jo autorius K. Leavy.
„Hegelmann“ komandai nepavyko pelnyti net garbės įvarčio.
„Pralaimėjome komandai turinčiai geresnius ir greitesnius atakuojančius žaidėjus. Ir Airijoje, ir čia žaisti prieš juos vienas prieš vieną buvo sudėtinga. Mūsų gretose yra vos vienas kitas žaidėjas, kuris gali sužaisti vienas prieš vieną, o varžovų ekipoje tokių žaidėjų yra daugiau“, - sakė A. Skerla.
„Pirmo mačo rezultatas teikė vilčių, bet reikia realizuoti savo šansus. Rungtynes pradėjome gana gerai, bet viskas apsivertė aukštyn kojomis. Turėjome savo momentą, neįmušėme ir gavome įvartį. Antrame epizode lygiai tas pats“, - dėstė treneris.
Kauniečiai dar turės daugiau nei savaitę poilsio ir grįš į A lygos kovas. Taip pat "Hegelmann" kolektyvui lieka ir FPRO LFF taurės turnyro akistatos, kur kauniečiai jau pasiekė ketvirtfinalį.
Naujausi komentarai