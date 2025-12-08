„Kauno Žalgirio“ futbolininkai jau pradėjo pirmąją pasiruošimo kitam sezonui dalį

Treniruotes veda naujasis „Kauno Žalgirio B“ vyr. treneris Oscaras Ruizas Garcia bei Rafaelis Ledesma, o futbolininkų fiziniu pasirengimu rūpinasi Vaidas Verbickas.
„Susirinkome į pirmą pasiruošimo dalį. Daug kam kyla klausimas, kodėl taip anksti? Mes, kaip „Kauno Žalgirio“ klubas, norime pakeisti požiūrį į profesionalų futbolininką, ypač į jauną žaidėją. Įprastai, pasibaigus sezonui, žaidėjai atostogauja du mėnesius, o mūsų nuomone – tą reikia keisti. Pirmoje pasiruošimo dalyje dalyvauja talentingiausi jaunuoliai. Stengiamės gerinti jų fizines savybes, kartu įtraukiant ir futbolo dalį“, – pasakojo „Kauno Žalgirio“ sporto direktorius Darius Šinkūnas.
Dar didesnis dėmesys jauniems žaidėjams iš Lietuvos ir profesionalesnis požiūris į B komandą taip pat bus vienas iš artėjančio sezono prioritetų.
„Galiu drąsiai teigti ir tikiu, kad būsime viena stipriausių B komandų Lietuvoje, kalbant ne apie rezultatus, o procesą. Turėsime stiprų trenerių kolektyvą, o projektas Lietuvoje bus išskirtinis tuo, kad žaidėjai gaus gyvenamą vietą, mokyklą, maitinimą, o kelis kartus per savaitę treniruosis du kartus per dieną“, – apie pokyčius pasakojo D.Šinkūnas.
Po pirmųjų treniruočių savo mintimis pasidalino ir „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijoje iki šiol dirbęs ispanas O.Ruizas Garcia.
„Pagrindinė idėja yra priartinti jaunimą prie pagrindinės komandos. Dirbame ir ruošiame žaidėjus, kad jie būtų pasiruošę pagrindinės komandos treniruotėms. Žaidėjai susirinko, sunkiai dirba ir turi aiškų tikslą, o mes jiems suteikiame įrankius“, – sakė O.Ruizas Garcia.
Nuo gruodžio 1 d. treniruotėse pluša dvi futbolininkų grupės. Pirmoje grupėje treniruojasi Tautvydas Burdzilauskas, Fedoras Černychas, Oyinlola Kayode, Tomas Stelmokas, Titas Milius, Aidas Rybelis, Gabrielius Buslys, Jonas Jankauskas, Metinas Tuncas, Vėjas Pocius ir Adomas Užkurnys, o antroje grupėje dirba dar daugiau jaunimo: Modestas Sinskas, Rokas Skeiverys, Vilius Dovydas, Vėjas Brazys, Žygimantas Andriuškevičius, Benas Valiulis, Jonas Vižinis, Redas Matekonis, Matas Bružas, Dmytro Bovhyra, Arnas Naulickas, Kipras Vaičenonis, Kajus Žičkevičius, Mangirdas Venckus, Džiugas Vyšniauskas ir Nojus Šnekutis.
Nuo gruodžio 8 prie komandos treniruočių taip pat prisijungė Nidas Vosylius, Rokas Lekiatas, Motiejus Burba ir Matijus Borkertas, o likę komandos žaidėjai taip pat dirba pagal individualiai sudarytus planus.
Naujausi komentarai