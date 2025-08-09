„Kauno Žalgirio“ futsal ekipoje ir toliau žais ilgamečiai žaidėjai

Lietuvos futsal rinktinės narys Tomas Bučma kalbėjo, kad kauniečių klube pastaraisiais sezonais jaučiamas stabilus progresas, o komandą stiprina tiek išliekantis jos branduolys, tiek kiekvieną sezoną prisijungiantys naujokai.
„Dar vienas sezonas komandoje man reiškia dar vienus metus augimo tiek fiziškai, tiek kaip žaidėjui. Kiekvienas sezonas priverčia išbandyti save iš naujo, o naujokai visada atneša įvairovės. Turime tvirtą branduolį, stiprias komandines strategijas, bet visada yra vietos tobulėti, tad to ir sieksime šiemet“, – mintimis dalinosi T. Bučma.
„Kauno Žalgirio“ marškinėlius ir toliau vilkėsiantis L. Sendžikas pasakojo, kad šiais metais ekipa stengsis susigrąžinti prarastus ir apginti turimus titulus Lietuvoje, o taip pat kuo geriau pasirodyti UEFA Futsal Čempionų lygoje.
„Šį sezoną turime realų šansą prasibrauti į UEFA Čempionų lygos Elitinį etapą. Pernai buvome labai arti to, tad šiemet atiduosime visas jėgas šiame turnyre. Turėjome stiprų praėjusį sezoną šalyje, tiesa nepavyko apginti visų trijų šalies trofėjų. Artėjančiame sezone į aikštę grįšime su naujomis jėgomis, esame pasiilgę žaidimo, adrenalino ir sieksime aukščiausių rezultatų bei kovosime dėl kiekvieno titulo.“, – kalbėjo L. Sendžikas.
Naujausi komentarai