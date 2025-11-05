„Kauno Žalgirio“ tinklalaidė: Mantas Kalnietis apie čempionišką sezoną ir jo užkulisius

Nuo šiol tinklalaidės turiniu rūpinsis trys vedėjai – Lukas Gintautas, Nedas Rupšys ir Arnas Franckevičius. Kartu jie į „Kauno Žalgirio“ futbolo klubą, jo asmenybes ir aplinką stengsis pažvelgti įvairiais ir kiek kitokiais kampais, pasiūlys įvairių rubrikų ir temų.
Pirmojo atsinaujinusios tinklalaidės svečiu tapo naujai iškeptų Lietuvos futbolo čempionų klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
„Jausmas panašus, bet galiu pasakyti, kad jeigu reiktų lyginti tapimą čempionu Lietuvos krepšinyje ir futbole, maloniau su futbolu, kadangi yra sunkiau“, – tinklalaidės pradžioje sakė ilgametis „Žalgirio“ organizacijos atstovas.
Klubo prezidentas taip pat atskleidė, kad šis sezonas komandai kitoks buvo ir dėl metų pradžioje nubrėžtos aiškios vizijos, kaip turi žaisti komanda.
„Mano noras, kad šitas klubas bent jau Lietuvoje būtų dominuojantis, žaistų atakuojantį futbolą. Rizika turi būti pamatuota, bet mes negalime saugotis. Esu patenkintas, kad šiemet išmetėme lietuviško futbolo mentaliteto dalyką apie rezultato saugojimą ir atsargumą. Galime nelaimėti rungtynių, bet jeigu į vartus mes mušame 26 kartus – viskas gerai, ilgoje atkarpoje vis tiek laimėsime“, – argumentavo kaunietis.
Būtent tokiai vizijai tiko ir pirmą sezono vyr. trenerio rolėje dirbęs Eivinas Černiauskas, kurį klubo vadovai išsirinko iš keleto kandidatų.
„Per tuos metus lindo atsakymai, kokio profilio trenerio mums reikia. Šio sezono rėmus pradėjome būtent nuo trenerio paieškų. Rimtų pokalbių turėjome gal su trimis žmonėmis ir tada susėdome pasikalbėti su Eivinu, kadangi jį ir toliau matėme klube. Eivinas pats ėmėsi iniciatyvos ir pasakė, kad yra pasiruošęs. Tas mūsų atsisėdimas prie stalo virto vos ne 3 valandų pokalbiu. Vėliau kalbėjome apie viziją bei kitus dalykus ir nusprendėme pradėti dirbti kartu“, – pasakojo M.Kalnietis.
Vienas klubo vadovų taip pat pasidžiaugė Romualdo Jansono Kaune praleistu pusmečiu, po kurio talentingas puolėjas buvo parduotas pajėgiausios Portugalijos futbolo lygos klubui. Tiesa, jaunimui prezidentas turėjo ir priekaištų, ir patarimų.
„Jauni žaidėjai kartais net nesuvokia, kiek jie yra stebimi. Kiekvienas jų gestas yra analizuojamas, užsienio klubai klausinėja apie charakterio savybes, tad kiekvienas „išsijungimas“ gali nubraukti jų kelią į kitą klubą“, – tokių perėjimų užkulisius atskleidė tinklalaidės pašnekovas.
Tinklalaidės metu taip pat buvo praskleistas ir artėjančio 2026-ųjų metų sezono planų šydas.
„Stovykla bus ilgesnė, mums reikia važiuoti anksčiau, ruoštis ten užsienyje ir žaisti su stipresniais varžovais. Ieškosime varžovų, kad kažkas luptų ir mus. Taip pat manau, kad artėjančiam sezonui yra labai svarbu išlaikyti branduolį ir pasipildyti ne silpnesniais žaidėjais už šio sezono lyderius“, – teigė M.Kalnietis.
Naujausiame epizode taip pat buvo atsakyti žiūrovų klausimai, vedėjai įsitraukė į žaidimą, o klausimą M.Kalniečiui pateikė ir Paulius Jankūnas.
Visą epizodą jau galima išvysti FK „Kauno Žalgirio“ YouTube kanale.
Temos:
0:00 Įžanga;
0:40 „Kauno Žalgiris“ – Lietuvos čempionas;
2:30 Iš anksto kabinami medaliai;
4:30 Istorija iš rungtynių Šiauliuose;
5:30 Trenerio kėdės tvirtumas, procesas ir atakuojantis futbolas;
10:40 Rungtynės su „Žalgiriu“, po kurių įteiktas titulas;
13:30 Lankomumas Dariaus ir Girėno stadione;
17:35 Čempionų titulo šventimas;
20:10 Futbolo titulo paminėjimas „Žalgirio“ arenoje;
22:05 P.Jankūno klausimai;
26:00 Skambutis Krunoslavui Simonui ir pažintys Milane;
28:20 Gėdinga 2024-ųjų pabaiga ir trenerio paieškos;
32:50 Žaidėjų pasirinkimas prieš sezoną;
35:00 Žaidėjų viliojimas į Kauną;
38:50 Sporto direktorius;
41:40 Romualdas Jansonas ir jo išvykimas;
51:00 Patirtis žaidžiant su pajėgiais Europos klubais;
54:45 Stovykla 2026-ųjų pradžioje ir RFS;
56:10 Klausytojų ir žiūrovų klausimai;
1:04:15 Balsas iš už kadro – Arnas;
