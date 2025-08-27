„Kauno Žalgiris“ namuose džiaugėsi labai svarbia pergale

Pirmame kėlinyje komandos aštrių epizodų sukūrė itin mažai, tiesa, galima išskirti, jog sužaidus kiek mažiau nei pusvalandį, Eduardas Jurjonas baudos aikštelėje surado Gratą Sirgėdą, pastarojo smūgis skriejo šalia vartų.
Antrojo kėlinio pradžioje pasipylė įvarčiai – Leo Ribeiro pakėlė kampinį, po kurio sumaišties metu atšokusį kamuolį į vartus siuntė Donatas Kazlauskas, o vos po poros minčių taikliu smūgiu atsakė ir „Kauno Žalgiris“, kai E. Jurjonas griūdamas asistavo Amine‘ui Benchaibui, šis atakos smaigalyje buvo taiklus smūgiuodamas į tolimąjį vartų kampą.
67-ąją minutę puikų šansą pasižymėti turėjo Temuras Čogadze, tačiau iš apsisukimo buvo smūgiuojama šalia stačiakampio, o jau kitoje atakoje Vincentas Šarkauskas atrėmė dar vieną gruzino šūvį, tačiau šįkart atšokusį kamuolį į vartus siuntė Fedoras Černychas.
Po pergalingo atidėto 20-ojo turo mačo „TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje „Kauno Žalgiris“ nutolo nuo artimiausių persekiotojų „Hegelmann“ – juos skiria 6 taškai, tačiau žaliai balti, savo sąskaitoje turintys 56 taškus, yra sužaidę rungtynėmis mažiau.
