L. Kasčiūnas: atskiros asmenybės Futbolo federacijoje yra tik blogi žiedeliai

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, atsakydamas į Eltos klausimą dėl tolimesnio veiksmų plano tvirtino, kad politikai siūlo įstatų reformą šiai problemai spręsti, kuomet į federacijos valdymą būtų įtraukta daugiau futbolo bendruomenės, konkrečiai – klubų.

„Klubai turi turėti teisę Lietuvos futbolo federacijoje renkant vadovus ir nustatant futbolo politikos reikalus, kaip yra padaryta Lenkijoje, Vokietijoje ir kitose valstybėse. Kitaip tariant, dabar mūsų sistema yra vykdoma taip, kad iš esmės Vilniaus „Žalgiris“ turi tokią pačią galią federacijoje kaip ir Tauragės „Suktukas“. Tai nenormalu. Lenkijoje aukščiausios lygos klubai turi po du balsus, žemesnės lygos po vieną balsą ir panašiai. Klubų balsų skaičius yra didesnis negu pusė visoje Lenkijos futbolo federacijos sistemoje“, – trečiadienį teigė L. Kasčiūnas.

Seimo narys pabrėžia, kad šiuo metu yra pasiūlyta LFF pagalvoti apie galimą reformą, lygiagrečiai konsultuojantis su UEFA ir FIFA, dėl galimų sprendimų siekiant federacijos įstatus padaryti modernesniais.

„Iš to, kaip mums atsakė LFF, matyt jie to nedarys. Mes duodame šiek tiek laiko apsispręsti, jeigu jie to nedarys, mes lygiagrečiai pradėjome konsultacijas su UEFA ir FIFA, mūsų ambasadorius Šveicarijoje išsiuntė oficialų laišką, o tai yra valstybės atstovas, nėra kelių Seimo narių džiazas, nes čia yra labai klaidinga, kas yra sakoma. Tai dabar yra valstybės iniciatyva ir gavome atsakymą, kad laiškas gautas ir jie su mumis susisieks. Norėtųsi gero, rimto pokalbio su UEFA ir FIFA atstovais apie mūsų futbolo federacijos situaciją ir būklę“, – tvirtino L. Kasčiūnas.

Jis aiškino, kad politikų tikslas yra, kad UEFA sutvarkytų problemą su LFF taip, kaip tai padarė prieš 10 metų Lenkijoje, t.y. įvesti tiesioginį UEFA valdymą, pakeisti įstatus iš uždarų į modernius, UEFA standartą atitinkančius.

„Jeigu to nebus, tai trečias žingsnis yra jau specialus įstatymas, Futbolo gelbėjimo įstatymas, kuris numatytų tam tikrą reguliatorių ir tas reguliatorius galėtų per labai trumpą laiką sutvarkyti tuos įstatus ir galėtume išsirinkti pagal naujus įstatus naują futbolo federaciją. Aš tikiu, kad to trečio žingsnio nereikės“, – sakė parlamentaras.

Problemos esmė yra uždarumas ir įstatų kaita.

„Manau, kad mes labai sėkmingai antrame žingsnyje sutvarkysime tą situaciją, nes UEFA ir FIFA irgi labai rimtai reaguoja, kai valstybėje yra dalykai, kurie klostosi su futbolu“, – pridėjo jis.

Jis tikina, kad didžiausia problema LFF yra jos uždarumas ir nesąžininga procedūra, renkant atstovus į Vykdomąjį komitetą (VK).

„Yra apskrities futbolo asociacija. Ji pati išsirenka Vykdomojo komiteto narį. VK nerenkamas visame suvažiavime, bet jie atskirai, pavyzdžiui Tauragė, išsirenka ir jis jau tampa Vykdomojo komiteto nariu. Tai nesąmonė, turi būti renkami (VK nariai – ELTA) visame suvažiavime“, – sakė parlamentaras.

„Aš nesieju to su kažkokiomis asmenybėmis, tai jau yra tik konvulsijos mūsų federacijos. Čia jau tik blogi žiedeliai, o ne problemos esmė. Problemos esmė yra uždarumas ir įstatų kaita“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad praeitą trečiadienį jungtiniame Seimo Biudžeto ir finansų komiteto bei Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) atstovai, buvo siūloma federacijoje įvesti tiesioginį valdymą.

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas tvirtina, kad tai yra reikalingas sprendimas, siekiant esminių permainų LFF.

2020 m. lapkričio pradžioje Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją dėl LFF skaidrumo, finansų ir „apvalymo“ nuo nusikaltėlių. Seimas akcentavo, kad didžiausios LFF skaidrumo problemos atsirado dėl nusikalstamo pasaulio atstovų įtakos futbolui, uždaros ir neskaidrios struktūros valdymo, LFF priimami aktualūs futbolo visuomenei sprendimai nėra vieši, federacija neviešina metinio biudžeto sąmatų ir tai sukelia abejonių apie gautų lėšų panaudojimo tikslus.

Taip pat Seimas rekomendavo Vyriausybei kreiptis į tarptautines futbolo asociacijas (UEFA, FIFA), kad šios atliktų tarptautinius auditus ir ištirtų visų Lietuvos futbolo federacijos gaunamų finansų naudojimą, ir ragino Vyriausybę pradėti intensyvų dialogą su tarptautinių futbolo asociacijų (UEFA, FIFA) valdymo organais siekiant užtikrinti, kad Lietuvos futbolo federacijoje vadovų pareigas eitų nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Seimo posėdžių salėje pristatant rezoliuciją TS-LKD partijos narys L. Kasčiūnas pažymėjo, kad ši rezoliucija gali būti traktuojama kaip tam tikrų veiksmų pradžia.

Nors dažnai yra pažymima, kad politikai neturi teisės kištis į Futbolo federacijos valdymą, nes tokiu atveju UEFA ar FIFA gali suspenduoti federaciją, o tai reikštų tarptautinių rungtynių tiek rinktinei, tiek Lietuvos futbolo klubams pabaigą ir didžiulę nežinomybę, tačiau tokius argumentus yra atmetęs parlamentaras Vytautas Bakas. Jis 2020 m. spalį tikino, kad valstybės įsikišimas į futbolo ar kitų asociacijų darbą nėra retenybė.