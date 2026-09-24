Laukinis žvėris mirtinai sužalojo dvidešimtmetį futbolininką

Apie tai pranešė leidinys „Przegląd Sportowy“, taip pat ir O. Korduso klubas „Kania Gostyn“ savo feisbuko paskyroje. „Kania Gostyn“ komanda rungtyniavo Lenkijos ketvirtojoje lygoje. O. Kordusas žaidė gynėjo pozicijoje.
Nelaimė įvyko rugsėjo 21-osios rytą aplinkkelyje netoli Gostynės miesto. „Volkswagen“ vairuotojas partrenkė į kelią išbėgusią stirną. Smūgio metu gyvūnas buvo nublokštas į priešpriešais atvažiuojantį O. Korduso automobilį – stirna pramušė priekinį stiklą ir įlėkė į automobilio vidų.
Futbolininkas patyrė daugybinius sužalojimus. Sraigtasparniu jis buvo nugabentas į Poznanės ligoninę, tačiau tą patį vakarą mirė.
„Kania Gostyn“ – klubas, kuriam atstovavo O. Kordusas, – pareiškė užuojautą žaidėjo šeimai ir artimiesiems.
„Šiomis itin sunkiomis akimirkomis dalijamės jūsų skausmu ir esame mintimis su jumis. Ilsėkis ramybėje, Oskarai“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė klubas.
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