LFF Vykdomasis komitetas įvertino incidentą po Baltijos jaunimo futbolo lygos U16 finalo

LFF Vykdomasis komitetas, atsižvelgdamas į viešai paskelbtą LFF Vykdomojo komiteto nario ir „Be1“ akademijos vadovo Andriaus Markevičiaus pareiškimą, kuriame jis pripažino rungtynių teisėjo atžvilgiu vartojęs netinkamus pasisakymus, konstatavo, kad toks elgesys yra nesuderinamas su LFF Vykdomojo komiteto nariui keliamais elgesio standartais, yra nepriimtinas ir netoleruotinas.
LFF pabrėžia, kad federacijos valdymo organų nariams keliami aukščiausi elgesio ir atsakomybės standartai. Jų elgesys turi būti pavyzdys visai futbolo bendruomenei, o ypač jauniesiems futbolininkams.
Vykdomasis komitetas taip pat pasmerkė bet kokį nepagarbų, įžeidžiantį ar bauginantį elgesį rungtynių teisėjų ir kitų oficialių rungtynių asmenų atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, kas tokį elgesį demonstruoja ar kokias pareigas užima.
LFF Vykdomasis komitetas išreiškė paramą rungtynių teisėjams ir pabrėžė, kad LFF siekia užtikrinti jiems saugią ir pagarbią darbo aplinką. Lietuvos futbolo teisėjų asociacija kviečiama tęsti bendradarbiavimą su LFF ir pasitikėti LFF drausminių organų vykdomomis procedūromis bei nepriklausomu situacijos vertinimu.
Kartu Vykdomasis komitetas pabrėžia, kad jis nenustato drausminės atsakomybės ir nepriima sprendimų dėl sankcijų, susijusių su rugsėjo 27 dienos rungtynių incidentais.
Incidento aplinkybes savarankiškai ir nepriklausomai tiria LFF Drausmės komitetas. Vykdomasis komitetas nesikiša į šį procesą, nevertina tyrimo metu nustatinėjamų faktinių aplinkybių ir neteikia jokių nurodymų dėl tyrimo eigos, jo išvadų ar galimų sankcijų.
Iki LFF Drausmės komiteto tyrimo pabaigos ir sprendimų priėmimo Vykdomasis komitetas rekomenduoja „Be1“ komandos vadovui Andriui Markevičiui ir komandos techniniam direktoriui Mariui Jakštui susilaikyti nuo lankymosi rungtynėse. Ši rekomendacija nėra drausminė sankcija ir nedaro įtakos Drausmės komiteto atliekamam tyrimui bei jo būsimiems sprendimams.
LFF Vykdomasis komitetas atkreipia dėmesį, kad pagarbaus elgesio principai galioja ne tik komandų žaidėjams, treneriams, vadovams ar kitiems oficialiems asmenims, bet ir jaunimo rungtynėse dalyvaujantiems žaidėjų tėvams bei kitiems žiūrovams. Jaunimo futbolo aplinkoje suaugusiųjų elgesys yra ypač svarbus – savo pavyzdžiu jie formuoja vaikų požiūrį į pagarbą varžovui, teisėjui ir pačiam žaidimui. Todėl įžeidžiantis, grasinantis, agresyvus ar kitaip nepagarbus elgesys rungtynių teisėjų, žaidėjų, trenerių ar kitų rungtynių dalyvių atžvilgiu nėra toleruojamas. Nustačius tokio elgesio atvejus, jie pagal LFF teisės aktuose nustatytą kompetenciją ir procedūras taip pat gali būti perduodami vertinti LFF Drausmės komitetui.
LFF Vykdomasis komitetas laukia Drausmės komiteto tyrimo išvadų ir sprendimų. Gavęs Drausmės komiteto sprendimą, Vykdomasis komitetas, vadovaudamasis LFF įstatais ir pagal jam suteiktą kompetenciją, įvertins, ar reikalingi tolesni sprendimai.
Kartu visiems LFF organų nariams ir oficialiems asmenims primenama pareiga laikytis LFF etikos kodekso bei sportinio elgesio principų tiek vykdant savo pareigas, tiek dalyvaujant kitoje su futbolu susijusioje veikloje.
Naujausi komentarai