 Lietuvos moterų futbolo rinktinė reabilitavosi savo tvirtovėje

2025-10-25 00:43
Zigmas Jurevičius

"Merginos kovėsi kaip liūtės", - savo auklėtines gyrė Tomas Ražanauskas. Jo diriguojama Lietuvos moterų rinktinė penktadienio vakarą pradėjo pasirodymą 2025-ųjų moterų Baltijos taurėje. Pusfinalio rungtynėse lietuvės Raudondvario stadione 1:0 (1:0) nugalėjo Farerų Salų komandą ir žengė į finalą, kur jų varžovėmis bus Latvijos rinktinė, kuri kitame pusfinalyje 1:0 nugalėjo estes.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė reabilitavosi savo tvirtovėje / E. Žaldario nuotr.

Praėjusiame sezone Lietuvos rinktinė Baltijos turnyre liko paskutinė ketvirta, tad šiemet savo aikštėje lietuvės atrodė motyvuotos reabilituotis.

Penktadienio rungtynės prasidėjo didesne teritorine lietuvių persvara ir keliomis pusprogėmis, tačiau pramušti varžovių nepavyko.

Kelis pavojingus išpuolius surengė ir viešnios iš Farerų Salų, tačiau be klaidų žaidė Meda Šeškutė. Visgi, kėliniui artėjant prie pabaigos, lietuvaitėms pavyko išsiveržti į priekį, kai Rimantės Jonušaitės link vartų siųstas kamuolys nuo varžovių vartininkės įskriejo į vartus ir dvikovai įpusėjus lietuvaitės pirmavo 1:0.

Antrame kėlinyje žaidimas vėl buvo apylygis, progų turėjo abi komandos, tačiau kamuolys į vartus daugiau neįskriejo ir Lietuvos rinktinė iškopė į finalą.

"Kokybės trūko, bet noro iš mūsų tikrai neatimsi. Atidavėme daug jėgų, tad dabar svarbiausia atsigauti ir per keletą dienų pasiruošti finalui", - sakė T. Ražanauskas.

Finalas bus žaidžiamas pirmadienio vakarą nuo 18 valandos Raudondvario stadione.

2025-ųjų moterų Baltijos taurės pusfinalis

Lietuva – Farerų Salos 1:0 (1:0)

Raudondvario stadionas;

Įvartis: 38 min. Rimantė Jonušaitė (Lietuva).

**********

Likęs moterų rinktinės spalio tvarkaraštis:

Spalio 17 diena (pirmadienis)

18.00 val. Finalas. Lietuva – Latvija.

 

