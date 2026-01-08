Lietuvos salės futbolo rinktinė varžysis Europos čempionato rungtynėse Kaune

Antras startas didžiajame turnyre
Lietuvos futsal rinktinei tai bus antras kartas dalyvaujant finaliniame didžiojo turnyro etape. 2021-ųjų rudenį Lietuva priėmė istorinį FIFA pasaulio futsal čempionatą, kuriame lietuviai taip pat žaidė šeimininkų teisėmis. Nors tuomet Kaune buvo patirtos trys nesėkmės rungtynėse su Venesuelos, Kazachstano ir Kosta Rikos rinktinėmis, visose akistatose lietuviai kovojo iki pat finalinio švilpuko ir išlaikė galimybes varžytis dėl patekimo į kitą etapą. Nors to pasiekti nepavyko, šios kovos suteikė itin vertingų pamokų, kurios vėliau buvo pritaikytos ir kituose tarptautiniuose išbandymuose.
Rinktinės branduolys – stabilus ir patyręs
Lyginant su daugiau nei prieš ketverius metus vykusiu čempionatu, šių metų Europos pirmenybėse Lietuvos rinktinės branduolys išliks nepakitęs. Jį sudaro daugiausia dviejų ilgamečių Lietuvos varžovų – „Kauno Žalgirio“ ir Jonavos „Vikingų“ – atstovai. Rinktinės marškinėlius jau ne vienerius metus vilki ilgametis komandos kapitonas Justinas Zagurskas. Jam talkina du kartus geriausiu Lietuvos futsal žaidėju pripažintas Albertas Voskunovičius, taip pat Vladimiras Derendiajevas ir Edgaras Baranauskas. Šie žaidėjai buvo vieni pagrindinių rinktinės vedlių ir pasaulio čempionate, o jų sukaupta patirtis bus itin svarbi ir artėjančiame Europos čempionate.
Futsalas – itin dinamiškas sportas, reikalaujantis dažnų keitimų ir stipraus tarpusavio supratimo aikštėje. Dėl greito veiksmo, įspūdingų techninių sprendimų ir nuolatinės intrigos futsalas yra itin patrauklus žiūrovams ir dažnai laikomas puikia platforma techniniams futbolo įgūdžiams ugdyti. Dėl šios priežasties treneriai dažnai pasitiki žaidėjais, kurie daug laiko praleidžia treniruodamiesi kartu, todėl neretai vienu metu aikštėje galima išvysti tik „Kauno Žalgirio“ arba tik Jonavos „Vikingų“ atstovus.
Rinktinės vairas – brazilo rankose
Šiuo metu Lietuvos futsal rinktinę treniruoja specialistas iš Brazilijos Emersonas Junior de Lima, geriau žinomas kaip Dentinho. Jis Lietuvoje dirba jau keletą metų, taip pat treniruoja ir daugkartinius šalies čempionus „Kauno Žalgirį“. Per savo karjerą Dentinho yra dirbęs Portugalijoje, Brazilijoje ir Čekijoje, o Lietuvoje gyvena ir dirba jau ne vienerius metus, todėl puikiai pažįsta mūsų šalį, jos futsal kultūrą ir potencialą.„Labai laukiame sirgalių arenoje ir jų garsaus palaikymo. Norime, kad Kauno arena būtų pilna – tai mums suteiktų papildomų jėgų kovojant dėl patekimo į kitą etapą“, – kalbėjo treneris iš Brazilijos.
FIFA Futsal EURO 2026 – ir Lietuvoje!
Lietuvai kartu su Latvija ir Slovakija buvo suteikta garbė surengti Europos futsal čempionatą. Ši sporto šventė vyks sausio 22 – vasario 7 dienomis, o joje dalyvaus 16 stipriausių Europos rinktinių.
Sausio 22 dieną Kaune galėsime palaikyti ir mūsų šalies rinktinę kovoje su Čekijos respublikos futbolininkais, o sausio 25 dieną – su Ukrainos ekipa.
Lietuvoje bus žaidžiamos šios čempionato rungtynės:
Sausio 22 diena:
🇦🇲 Armėnija – 🇺🇦 Ukraina.
🇱🇹 Lietuva – 🇨🇿 Čekija.
Sausio 25 diena:
🇦🇲 Armėnija – 🇨🇿 Čekija.
🇺🇦 Ukraina – 🇱🇹 Lietuva.
Sausio 28 diena:
🇬🇪 Sakartvelas – 🇫🇷 Prancūzija.
🇱🇹 Lietuva – 🇦🇲 Armėnija.
Sausio 31 diena:
Ketvirtfinalis.
Futbolo gerbėjams tai – neeilinė proga išvysti aukščiausio meistriškumo futsalo žaidėjus. Bilieto kaina – 15 eurų, o vaikams iki 14 metų taikoma 50 procentų nuolaida, todėl tai puiki galimybė į rungtynes pakviesti ir jauniausius futbolo sirgalius. Bilietas galios pasirinktai rungtynių dienai, tad su vienu bilietu bus galima stebėti net dvejas rungtynes. Bilietus galima įsigyti kakava.lt.
Naujausi komentarai