A lyga: Vilniaus „Žalgiris“ tęsia medalių medžioklę, „Šiauliai“ nesunkiai įveikė alytiškius

Iki pertraukos šiauliečiai turėjo ne vieną gerą progą išsiveržti į priekį, tačiau tą padarė tik 42-ąją minutę, kai Danielį Alemao baudos aikštelėje aplenkęs Eligijus Jankauskas pasiuntė kamuolį į vartus.
Alytiškiai atsakė Ernesto Stočkūno baudos smūgiu – jį atrėmė Gustas Baliutavičius. Dainaviečių akcijos gerokai sumenko antrojo kėlinio viduryje, kadangi antrą geltoną kortelę užsidirbo Juozas Lubas.
Tuo pasinaudojusi FA „Šiauliai“ ekipa pelnė du įvarčius. Pirmame epizode pasižymėjo Vytas Gašpuitis, galutinį tašką padėjo kitas vidurio gynėjas – į ataką pabėgęs Nojus Stankevičius.
„Žalgiris“ tęsia medalių medžioklę
Lietuvos futbolo A lygoje pergales reguliariau skinti pradėjo Vilniaus „Žalgiris“. Rolando Džiaukšto treniruojama komanda sostinės derbyje 29-ajame ture 2:0 palaužė Vilniaus „Riterius“.
Pirmame kėlinyje komandos daug grėsmingų situacijų nesukūrė. Suklydus „Riteriams“ aikštės viduryje gerą šansą turėjo Motiejus Burba, bet vienu lietimu pataikyti į vartus vilniečiui nepavyko.
„Žalgiriui“ pasitarnavo standartinė situacija ir joje ne pirmą kartą išsiskyrė Luka Dumančičius. 38-ąją minutę po Bruno Tavareso perdavimo kroatas puikiai mušė galva bei džiaugėsi trečiuoju įvarčiu sezone.
Po pertraukos žalgiriečiai įrodė savo pranašumą. Jorisas Moutachy prasiveržė dešiniuoju kraštu ir surado baudos aikštelėje Liviu Antalį, kuris taikliai mušė galva.
„Riteriai“ po praleisto antro įvarčio suaktyvėjo ir turėjo gerą galimybę, bet, smūgiavus Andriui Kauliniui, sėkmingai sužaidė J. Moutachy.
