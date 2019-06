Moterų futbolo rinktinės tikslas – susigrąžinti Baltijos taurę

Paskutinį kartą lietuvės į viršų titulą kėlė 2015 metais, o iš viso per 18 turnyrų iškovojo keturias taures.

Nuo pirmadienį rinktinė treniravosi Radviliškyje. Šeštadienį (14 val.) lietuvės Rygoje žais su Estijos nacionaline komanda, o sekmadienį (15 val.) mes iššūkį Latvijai, kuri jau dvejus metus laimi turnyrą.

„Baltijos taurės varžybos yra kaip tarpinis etapas prieš Europos čempionato atrankos varžybas. Šioje stovykloje prisimename taktinius aspektus puolime ir gynyboje. Norime kuo geriau pasirodyti, keliame tikslą laimėti turnyrą. Ne kiekvieną kartą pavyksta, bet, manau kiekviena futbolininkė turi tikslą tai padaryti“, - sakė R. Viktoravičius.

Anot trenerio, komanda sieks rungtynėse turėti iniciatyvą ir kontroliuoti žaidimą: „Norime patobulinti daug ką. Vienas iš pagrindinių uždavinių – pozicinio žaidimo gerinimas. Sieksime daugiau valdyti kamuolį, turime tokias žaidėjas, kaip Liucija (Vaitukaitytė) ir Dovilė (Gailevičiūtė), kurios gali padėti tai įgyvendinti, taip pat krašto sauges ir puolėjas. Jeigu mums pavyktų kontroliuoti kamuolį ir sėkmingai išnaudoti greitas atakas, galime pasiekti gerą rezultatą“.

2018 metais lietuvės Baltijos taurėje pralaimėjo Latvijai ir lygiosiomis sužaidė su Estijos rinktine. R. Viktoravičiaus teigimu, dabar komanda bus ženkliai geriau pasirengusi ateinančiam iššūkiui.

„Praėjusiais metais turnyras vyko rugpjūtį ir pusė komandos jautė nuovargį, kita pusė dar tik ruošėsi sezonui. Šįmet situacija kitokia – visos žaidėjos rungtyniauja čempionatuose ir dideliu problemų dėl fizinio pasirengimo nebus. Dabar svarbiausia tinkamai susižaisti ir nedaryti smulkių klaidų, už kurias mus gali nubausti“, - kalbėjo ilgametis rinktinės vairininkas.

Lietuvos rinktinės gynėja Milda Liužinaitė, įmušusi įvartį balandį vykusiose rungtynėse su Farerų salomis, tvirtino, jog komanda dega noru iškovoti pergales: „Nuotaikos komandoje – kovingos, nes laukia principinė kova. Mūsų futbole trūksta pozityvumo ir pačios pavargome nuo pralaimėjimų bei lygiųjų. Tad, iš esmės, mūsų tikslas – tik pergalės ir parsivežti Baltijos taurę į Lietuvą“.

„Šią savaitę labiau analizavome savo žaidimą, aiškinomės, ką reikėtų keisti. Per video analizes pamatėme, kad kurti mes galime, tačiau tam reikia tinkamos komandos gynybos. Per paskutines rungtynes su Farerų salomis pastebėjome, jog trūksta koncentracijos, todėl stengsimės tai ištaisyti. Turime puikiai sukomplektuotą trenerių štabą, kuris visu šimtu procentu padeda, parodo vaizdo medžiagą, ką darome blogai ir ką galime daryti kitaip. To ankščiau nebuvo. Kiekviena mergina dabar turi geresnį supratimą, kaip žaisti futbolą, manau, tobulėjame ir einame į priekį“, - tvirtino futbolininkė.

Pasak M. Liužinaitės, rinktinė siekia keisti savo žaidimą ir ji sakė, jog šį savaitgalį tai bandys išpildyti aikštėje: „Šios varžybos skirsis tuo, kad mes žaisime labiau mąstantį futbolą. Stengsimės nežaisti tik tolimais perdavimais nuo vartų, ar kontratakomis. Bandysime imtis iniciatyvos, kurti ir komandiškai spausti varžoves. Aš tikiu, kad šiais metais mes esame geresnės nei latvės, ar estės, tik reikia tą įrodyti. Kovingumą mes turime ir, manau, to neprarasime“.