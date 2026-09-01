Pirmenybių lyderiai rudenį pasitiko pergalingai

Akiratyje taurė
Alytaus „Dainava“ per visą vasarą - net dešimt turų iš eilės - šuoliavo be pralaimėjimų. Alytiškių spurtą nutraukė Vilniaus „Žalgiris“ B.
Į Dzūkiją atvykę vilniečiai 61-ąją min. surezgė ataką, kurią tiksliu smūgiu užbaigė Vakaris Berenta. 19-metis puolėjas vien per šį mėnesį įmušė 6 įvarčius ir su 14 įvarčių pirmauja visos lygos snaiperių rikiuotėje. „Dainava“ pralaimėjimo 0:1 kartėlį gali nuplauti jau šį antradienį LFF taurės turnyro pusfinalio susitikime su Kretingos „Minija“.
Istorinei galimybei po daugiau nei 50 metų prasibrauti į LFF taurės finalą ruošiasi ir kretingiškiai. „Minija“ penktadienį nelengvai 2:1 palaužė „Šiaulių“ jaunimą. Nors svečiai iš Kretingos kontroliavo rungtynių eigą, įvarčiais savo pranašumą pavertė tik po pertraukos (61 ir 71 min.). Netrukus šiauliečiai atsakė garbės įvarčiu, o įtampa tvyrojo iki pat pabaigos.
Aistros nenurimo net ir nuaidėjus finaliniam švilpukui – po mačo teisėjui teko parodyti dvi geltonąsias korteles abiejų komandų vartininkams, o raudoną – „Minijos“ saugui Linui Zingertui.
Išgelbėjo netyčiukas
„Prasčiausios sezono rungtynės. Atrodėme nesusikaupę, nepasinaudojome progomis, visa laimė, kad įkrito toks netyčiukas“, - pripažino Kęstutis Petkus.
Jo treniruojamas Plungės „Babrungas“ žengia koja kojon su lydere „Minija“, tiesa, 55 taškus plungiškiai surinko sužaidę maču daugiau. Jų savaitgalio pergalę 1:0 prieš „Garliavą“ lėmė apmaudus šeimininkų įvartis į savo vartus 18-ąją min. Toks laimėjimas K. Petkaus neįtikino.
Atkakliai klostėsi ir Klaipėdos „Neptūno“ bei Mažeikių „Atmosferos“ akistata. Greitą įvartį 10-ąją min. pasiekę klaipėdiečiai pirmavo iki 58 min., kai kroatas Mihajlo Veselinovičius atstatė pusiausvyrą. 69 min. „Neptūną“ į priekį vėl išvedė Modestas Vainikaitis. Šis 24 metų gynėjas neseniai grįžo į Lietuvą iš Norvegijos regioninės lygos. Šeimininkų darbą 3:1 užbaigė 16-metis Mantas Česnokovas, 83 min. pasirodęs po keitimo ir nedelsiant pelnęs savo pirmąjį karjeros įvartį Pirmoje lygoje.
Sėklos subrandino vaisių
„Neptūnui“ ant kulnų mina „Be1“ futbolininkai. Kauniečiai 5:0 nepasigailėjo Panevėžio „Ekrano“. Savo eilinį dublį pasiekė 17-metis Tomas Gudaitis, o „Be1“ su 41 tašku ne tik pavijo „Neptūną“, bet ir turi rungtynes atsargoje.
„Ekranui“ su 11 taškų niekaip nepavyksta išsikapstyti iš paskutinės, 16-osios, pozicijos.
Apie rikiuotės dugną pamažu gali pamiršti „Kauno Žalgirio“ dubleriai. Specialisto iš Ispanijos Oscaro Garcia diriguojami kauniečiai fiksuoja geriausią savo sezono atkarpą, iškovodami trečią pergalę per keturis pastaruosius turus. Savaitgalį jie 3:0 nupūtė Kauno rajono „Hegelmann“ B ir su 16 taškų tolsta nuo tiesioginio iškritimo ribos.
„Sėklos, kurias sėjome nuo sezono pradžios, pagaliau duoda vaisių“, - po mačo konstatavo O.Garcia.
Intriguojantis scenarijus
Priežastį didžiuotis savo auklėtiniais turi ir Vilniaus BFA treneris Raimondas Vilėniškis. Jaunieji vilniečiai Tauragėje 88-ąją min. dar atsilikinėjo nuo „Tauro“ 0:2, bet nenuleido sparnų ir išplėšė lygiąsias 2:2. Iš pradžių po kampinio pasižymėjo 18-metis Justas Vareika, o 91 min. tą patį padarė jo bendraamžis iš Ukrainos Renatas Švedčenka. Abiems jiems tai buvo pirmieji sezono rezultatyvūs kirčiai.
22-ajame ture pirmavo, bet nelaimėjo ir Vilniaus rajono „TransINVEST“ dubleriai. 8-ąją min. Giedrius Onuškevičius padėjo pamatą Galinės kaimo ekipos sėkmingam startui su „Jonava“, bet jos kortas sumaišė Karolio Šutovičiaus pašalinimas 41-ąją min. Kiekybinį pranašumą įgiję jonaviečiai tuo pasinaudojo jau kitoje atakoje – Aurimas Raginis iš beveik 40 metrų siuntė perdavimą į baudos aikštelę, o kamuolys nusileido varžovų vartų tinkle. Iškart po pertraukos A. Raginis šovė jau tikslingai į vartus – 2:1.
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