Po europinių kovų grįžę kauniečiai užtikrintai nugalėjo „Riterius“

Rungtynės Raudondvaryje vyko ne itin įprastu A lygai metu - vėlyvą pirmadienio vakarą. Nepaisant to, tribūnose susirinkę sirgaliai aktyviai palaikė savo numylėtinius. Šeimininkai į A lygą grįžo po trijų savaičių pertraukos, per kurią sužaidė UEFA Konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo akistatas su "St. Patrick's Atletic" klubu iš Airijos. Į kitą etapą bendru rezultatu 3:0 žengė airiai.
Mačo su vilniečiais pradžioje pirmieji varžovų vartams pagrasino Kauno rajono ekipos futbolininkai. Artemas Ščedras ir Carlosas Duke‘as po kartą smūgiavo į Antonio Tutos ginamus vartus, tačiau, puikiai sužaidęs, vartų sargas komandą išgelbėjo.
Prabėgus dar kelioms akimirkoms, krito ir pirmasis šio susitikimo įvartis. Aktyviai rungtyniavę A. Ščedras ir C. Duke‘as sukombinavo ataką, kuri baigėsi japono tiksliu smūgiu.
37-ąją minutę Mukasinas Bulatovičius sulaukė puikaus perdavimo standartinės padėties metu, tačiau galva sėkmingai smūgiuoti nesugebėjo. Jau kitoje atakoje išpuoliu atsakė ir kauniečiai, bet pirmojo įvarčio autorius C. Duke‘as pykštelėjo greta virpsto.
Prieš pat pertrauką, po VAR patikros, į kauniečių vartus buvo skirtas baudinys, tiesa, Vincentas Šarkauskas buvo nepramušamas ir atrėmė Arvydo Novikovo smūgį.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, nuostabią progą persvarą padvigubinti turėjo Njoya Abdelas Kaderas, bet kamerūnietis pataikė į vartų konstrukciją.
72-oji minutė buvo pažymėta antruoju įvarčiu – Leo Ribeiro, iš pirmo žvilgsnio lengvai suklaidinęs varžovus, pasiuntė kamuolį į A. Tutos ginamus vartus. Po dar 5 minučių, standartinės padėties metu, įvartį pridėjo N. Abdelas Kaderas.
Po pergalės Kauno rajono ekipa su 40 taškų šoktelėjo į antrąją vietą, o vilniečiai sąskaitoje turi 14 taškų ir rikiuojasi 9-oje pozicijoje.
"Į A lygą grįžome po ilgos pertraukos. Per ją paragavome europinio futbolo. Galbūt ta kampanija susiklostė ne itin sėkmingai. Tačiau komandos forma lieka gera ir tai atsispindi rezultatuose A lygoje. Žinojoje, kad "Riteriai" gali būti pavojingi. Ne veltui jie praėjusiame ture atėmė taškų ir Marijampolės "Sūduvos". Tačiau greitai įmušėme įvartį ir ėmėme kontroliuoti situaciją. Pasisekė, kad varžovai neįmušė 11 m baudinio - išgelbėjo Vincentas Šarkauskas. O antrajame kėlinyje suveikė namų darbai", - kalbėjo "Hegelmann" treneris Andrius Skerla.
