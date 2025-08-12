 „Šiame ir visuose gyvenimuose“: po aštuonių metų susižadėjo Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez

„Šiame ir visuose gyvenimuose“: po aštuonių metų susižadėjo Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez

2025-08-12 09:43 klaipeda.diena.lt inf.

Susižadėjo futbolininkas Cristiano Ronaldo ir jo mylimoji Georgina Rodriguez.

„Šiame ir visuose gyvenimuose“: po aštuonių metų susižadėjo Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez
„Šiame ir visuose gyvenimuose“: po aštuonių metų susižadėjo Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez / socialinių tinklų nuotr.

Modelis G. Rodriguez pirmadienio popietę savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuostabia naujiena, pademonstruodama didžiulį deimantą, kurį C. Ronaldo jai padovanojo.

„Taip, sutinku. Šiame ir visuose savo gyvenimuose“, – rašė ji. 

C. Ronaldo neseniai pareiškė, kad tiesiog laukia „to spragtelėjimo“, kad galėtų pasipiršti.

„Tai gali būti po metų“, – sakė futbolo legenda filmuodamasi „Netflix“ laidos „Aš esu Georgina“ epizodą, – „arba po šešių mėnesių, arba po mėnesio. Esu 1000 proc. tikras, kad tai įvyks.“

Jiedu yra neatsiejami jau beveik dešimtmetį. 40 metų Ronaldo ir 31 metų Rodriguez pradėjo susitikinėti 2017 m., susipažinę „Gucci“ parduotuvėje, kurioje ji dirbo. Pora kartu augina kelis vaikus.

 

 

Šiame straipsnyje:
Cristiano Ronaldo
Georgina Rodriguez
susižadėjo
pasipiršo
sužadėtuvės
žiedas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų