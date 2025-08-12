„Šiame ir visuose gyvenimuose“: po aštuonių metų susižadėjo Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez

Modelis G. Rodriguez pirmadienio popietę savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuostabia naujiena, pademonstruodama didžiulį deimantą, kurį C. Ronaldo jai padovanojo.
„Taip, sutinku. Šiame ir visuose savo gyvenimuose“, – rašė ji.
C. Ronaldo neseniai pareiškė, kad tiesiog laukia „to spragtelėjimo“, kad galėtų pasipiršti.
„Tai gali būti po metų“, – sakė futbolo legenda filmuodamasi „Netflix“ laidos „Aš esu Georgina“ epizodą, – „arba po šešių mėnesių, arba po mėnesio. Esu 1000 proc. tikras, kad tai įvyks.“
Jiedu yra neatsiejami jau beveik dešimtmetį. 40 metų Ronaldo ir 31 metų Rodriguez pradėjo susitikinėti 2017 m., susipažinę „Gucci“ parduotuvėje, kurioje ji dirbo. Pora kartu augina kelis vaikus.
