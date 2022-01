Skirtingais keliais suka „Kauno Žalgiris“ ir R. Sadauskas

Tiesa, pasirengime jau nedalyvaus pastaruosius dvejus su puse metų klube rungtyniavęs Rimvydas Sadauskas.

Pasibaigus kontraktui klubas su futbolininku nusprendė sukti skirtingais keliais, o gynėjas jau rado naują komandą ir netrukus bus joje pristatytas.

25-erių centro gynėjas į „Kauno Žalgirio“ klubą iš Kauno „Stumbro“ atvyko 2019-ųjų vasarą ir per tą laiką sužaidė 49 rungtynes A lygoje. Per jas R.Sadauskas įmušė du įvarčius, o 2021-ųjų sezone jo įvartis per pridėtą laiką išplėšė tašką dvikovoje su „Sūduva“.

Aukštas ir tvirtai sudėtas futbolininkas buvo kviečiamas ir į nacionalinę Lietuvos vyrų futbolo rinktinę, o su „Kauno Žalgiriu“ ne tik iškovojo du bronzos medalius, bet ir varžėsi UEFA turnyruose.

„Esu dėkingas už čia praleistą laiką, dėka gero trenerių štabo įgijau tikrai daug vertingų pamokų, todėl didelis ačiū ir jiems. Linkiu „Kauno Žalgiriui“ kuo geriau pasirodyti ateinančiame sezone ir siekti užsibrėžtų tikslų“, – Žalgiris.lt atsisveikindamas tarė kaunietis.

„Kauno Žalgirio“ klubas dėkoja R.Sadauskui už Kaune praleistus metus bei linki kuo didžiausios sėkmės tolimesnėje karjeroje.