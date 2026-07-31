 Stebuklų būna: „Žalgiris“ Vilniuje įmušė septynis įvarčius ir žengė į kitą Konferencijų lygos etapą

Stebuklų būna: „Žalgiris“ Vilniuje įmušė septynis įvarčius ir žengė į kitą Konferencijų lygos etapą

2026-07-31 00:30 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus „Žalgiris“ padarė tai, kas prieš atsakomąsias UEFA Konferencijų lygos rungtynes atrodė sunkiai įmanoma. Žalgiriečiai savo aikštėje 7:2 (1:1) sutriuškino Tbilisio „Dinamo“ futbolininkus ir žengė į kitą Konferencijų lygos etapą. Svečiuose vilniečiai „Dinamo“ komandai buvo pralaimėję 0:3. 

UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2 UEFA Konferencijų lyga: Vilniaus „Žalgiris“ – Tbilisio „Dinamo“ 7:2

„Žalgirio“ įspūdinga pergalė beveik prilygsta futbolo stebuklui. Andriaus Skerlos auklėtiniai prieš varžovus iš Sakartvelo laimėjo bendru rezultatu 7:5.

Jau rungtynių pradžioje vilniečiai galėjo išsiveržti į priekį, tačiau 9 min. Nikola Petkovičius neįmušė baudinio. Vis dėlto 26 min. Stanislavas Bilenkis išvedė į priekį „Žalgirį“ – 1:0. Svečiams iš Tbilisio dar iki pertraukos pavyko rezultatą išlyginti. Tai padarė legionierius iš Brazilijos Leo Santosas.

O antrajame kėlinyje vyko tikras „Žalgirio“ šou. 59 min. N. Petkovičius vėl išvedė vilniečius į priekį, už poros minučių pasižymėjo Teixeira –  3:1. 

Tačiau Mate Vatsadzė tolimu smūgiu sumažino „Dinamo“ atsilikimą – 3:2. Tai buvo viskas, ką svečiai sugebėjo padaryti. Toliau įvarčius mušė tik A. Skerlos auklėtiniai. 

 73 min. pasižymėjo N. Petkovičius, 82 min. S. Bilenkis – 5:3. 

Rungtynių pabaigoje įvarčius dar pelnė S. Bilenkis (trečias jo įvartis) ir Nemanja Mihajlovičius. Tad „Žalgirio“ futbolininkai laimėjo 7:2 ir padarė tai, kas atrodė neįmanoma. 

Kitame etape „Žalgiris“ susitiks su Splito „Hajduk“ ekipa. Pirmosios rungtynės vyks kitą savaitę Vilniuje.

Šiame straipsnyje:
UEFA Konferencijų lyga
Vilniaus Žalgiris
Andrius Skerla
Tbilisio Dinamo

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