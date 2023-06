Šventiniame ture - rezultatyvumo rekordai ir gedulo minutės

Pamoka kauniečiams

Nežinia, ar išvakarėse kaitriai liepsnoję Joninių laužai, ar varžovų autoritetas prislėgė „Be1 NFA“ futbolininkus, tačiau akistatą su Vilniaus rajono „TransInvest“ ekipa jie pradėjo tarsi molinėmis kojomis. Pagrindinėje 14-ojo turo dvikovoje tikėtasi didelės intrigos, juolab, kad lygos lyderiai viešėjo vienos kovingiausių komandų tvirtovėje. Vis dėlto jau 20-ąją min. vilniečiai pirmavo triuškinamai 3:0 - „Be1 NFA“ vartus sušaudė japonas Yoichi Kawachi, Nedas Klimavičius ir Herique Devensas. Sužaidus valandą „TransInvest“ pirmavo jau nepadoriai dideliu skirtumu 5:0, o kauniečių vakarą pribaigė Arno Pauros 75-ąją min. gauta raudona kortelė.

„Nors rezultatas to nerodo, bet akistatai su lyderiais ruošėmės tikrai kruopščiai. Žinojome, kad jie bandys mus palaužti per pirmąsias 25 min., bet vis tiek pritrūkome koncentracijos. Atrodė, kad žaidžia nepatyręs jaunimas prieš profesionalus“, - atsiduso „Be1 NFA“ treniruojantis ispanas Pablo Riosas Freire. - Ir pridūrė: „Gerai, kad tai tik vienerios rungtynės ilgame sezone“.

„Mes patys nesitikėjome tokios įtikinamos pergalės. Smagu, kad viskas išsisprendė dar per pirmąjį kėlinį. Bet aš ir toliau manau, kad „Be1 NFA“ nėra tokia silpna komanda, kaip atrodytų pagal rezultatą“, - priešininkus guodė nugalėtojų vairininkas Giedrius Barevičius.

Mažylio hettrikas

Tokiu pat triuškinamu rezultatu 5:0 savo aikštėje vilčių autsaiderei „Jonavai“ nepaliko Kėdainių „Nevėžis“. Kėdainiečiams tris, vieną už kitą gražesnius įvarčius susmaigstė vienas žemiausių lygos žaidėjų kamerūnietis Rosinas Christianas Bella. Šis miniatiūrinis, vos 163 cm ūgio 22 metų atakuojantis saugas įrodė, jog ne veltui buvo pasirašęs sutartį su Prancūzijos aukščiausiosios lygos „Stade de Reims“ klubu.

Pergalės dėka kėdainiečiai su 31 tašku pakilo į antrąją poziciją, nuo pirmaujančio „TransInvest“ atsilikdami 4 taškais. Tiesa, jau kitame ture jų laukia akistata su lygos lyderiais jų tvirtovėje.

Per rinktinių pertrauką raumenis užsiaugino ir Klaipėdos „Neptūnas“. Pirmos lygos vicečempionai namuose vėlgi 5:0 nepasigailėjo „Kauno Žalgirio B“. Klaipėdiečiai laimėjo po keturių lygiųjų serijos ir su 21 tašku mina ant kulnų 5-6 vietas besidalinančioms Kauno rajono „Garliavai“ ir Kretingos „Minijai“. Kauniečiai išvykoje 0:1 turėjo pripažinti Panevėžio „Ekrano“ pranašumą, o „Minija“ žemaičių derbyje išsivežė tašką 1:1 iš Plungės. Įdomu, kad išlyginamąjį įvartį „Minija“ įmušė iškart po to, kai 55 min. liko be pašalinto kapitono Germano Vaniuchino.

Pagerbė atminimą

14-ajame ture visos rungtynės prasidėjo liūdnais akordais. Tylos minute buvo pagerbtas Marijampolės klubo kapitono Karolio Chveduko atminimas. 32 metų futbolininko gyvybė užgeso praėjusios savaitės pradžioje, sutrikus širdies sistemos veiklai. Šiame sezone Karolis sužaidė visas 13 rungtynių, o 14-ojo savo pasirodymo taip ir nesulaukė. Tragedijos sukrėsti Marijampolės „MML City“ klubo atstovai paprašė nukelti jų rungtynes su Vilniaus „Riteriais“ B. Šis susitikimas vyks rugsėjo 7-ąją.

Tvarkaraštį koregavo ir Vilniaus „Žalgiris“ B. Vilniečiai dėl būsimų tarptautinių išbandymų per kelias dienas sužaidė du mačus. Iš pradžių jie penktadienį 2:2 išplėšė lygiąsias „Panevėžio“ B teritorijoje, o jau pirmadienį 3:2 išvykoje palaužė „Kauno Žalgirio“ dublerius. Kiti sostinės atstovai - BFA futbolininkai namuose 2:1 pranoko „FA Šiauliai“ dublerius.