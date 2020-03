T. Danilevičius: šešios komandos A lygoje – laikina išeitis

Triumfavo vartininkai

Geriausiais 2019-ųjų Lietuvos futbolininkais išrinkti vartininkai – Šiaulių "Gintros-Universiteto" ekipos atstovė Greta Kaselytė-Lukjančukė ir Ber Ševos "Hapoel" (Izraelis) vienuolikės legionierius Ernestas Šetkus.

Atsiimdamas prizą E.Šetkus pajuokavo, kad vartininkų pripažinimas reiškia, jog kitiems futbolininkams metai nebuvo geri.

"Lietuvoje niekada netrūko aukšto lygio vartininkų, bet aš manau, kad būtų geriau, jei tokius apdovanojimus gautų aikštės žaidėjai, nes būtent jie lemia pergales. Kai geriausi tampa vartininkai, reiškia, kad pergalių buvo mažai", – konstatavo E.Šetkus.

Pernai Lietuvos vyrų ir moterų nacionalinės rinktinės pergalėmis savo gerbėjų nedžiugino, tačiau tamsūs debesys susitvenkė ir virš šalies elitinės A lygos.

Startas – kovo 6-ąją

Lietuvos futbolo sezonas prasidės kovo 6-ąją – tądien A lygos čempionato rungtynes žais Vilniaus "Žalgirio" ir "Panevėžio" vienuolikės.

Lūkesčiai: E.Šetkų pasveikinę LFF prezidentas T.Danilevičius (dešinėje) ir generalinis sekretorius E.Stankevičius (kairėje) vylėsi, kad šalies klubinis futbolas iškops iš laikinos duobės. (Butauto Barausko nuotr.)

7 d. jėgas išmėgins Marijampolės "Sūduva" ir Gargždų "Banga", o 8 d. – Vilniaus "Riteriai" ir "Kauno Žalgiris".

A lygoje varžysis tik šios šešios ekipos.

Lietuvos futbolo federacijos (LFF) vykdomasis komitetas (VK) aptarė Vilniaus "Vyčio" ir Klaipėdos "Atlanto" prašymus priimti į A lygą išimties tvarka. Įvertinus bendrą situaciją bei klubų finansinę būklę, nutarta netenkinti šių klubų paraiškų.

"Šešių komandų čempionatas – tik laikina išeitis iš susidariusios keblios padėties. Todėl LFF VK jau dabar atliko tam tikras varžybų nuostatų korekcijas ir įtraukė sąlygą, kad 2021 m. A lygoje galės žaisti dešimt komandų. Tai reiškia, kad net keturios pirmos lygos ekipos galės įžengti į aukščiausią divizioną, jei tik jos pačios to norės", – teigė LFF prezidentas Tomas Danilevičius.

Dėl A lygoje žaisiančių komandų skaičiaus LFF konsultavosi su Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA), kuri patvirtino, kad dėl to nei LFF, nei UEFA varžybose dalyvausiančių klubų teisės nenukentės.

Varžysis 14 ekipų

Pirmosios lygos čempionatas startuos kovo 21-ąją. Šiuo metu licencijas dalyvauti šiose varžybose turi 14 klubų.

Tai Telšių "Džiugas", Alytaus "Dainava", "Šiauliai", Kauno "Hegelmann Litauen", Vilniaus BFA, "Vytis", "Žalgiris-B" ir "Riteriai-B", Mažeikių "Atmosfera", Kretingos "Minija", "Jonava", "Panevėžys-B", "Kauno Žalgiris-B", Kėdainių "Nevėžis".

Sirgalė: Lietuvos moterų futbolo rinktinės ir Šiaulių "Gintros-Universiteto" ekipos vartininkės G.Kaselytės-Lukjančukės mėgstamiausia komanda – italų "Napoli". (E. Žaldario / LFF nuotr.)

LFF VK išimties tvarka Vilniaus "Vyčiui" leido dalyvauti pirmosios lygos čempionate be licencijos, skirdamas trijų (-3) taškų sankciją dėl laiku neįgyvendintų licencijavimo reikalavimų ir nurodė ištaisyti trūkumus ne vėliau nei iki kovo 9-osios.

Jeigu "Vytis" neištaisys nustatytų trūkumų, šis klubas į pirmąją lygą priimtas nebus, jį pakeis Marijampolės "Sūduvos" dublerių komanda.

Bręsta pokyčiai?

Tikėtasi, kad šį sezoną A lygą papildys pajėgiausios praeito sezono pirmosios lygos komandos – "Džiugas", "Vytis", "Dainava" ar "Hegelmann Litauen", tačiau ryžosi tik Gargždų klubas.

"Didžiausi pirmosios lygos klubų rūpesčiai – finansiniai. Paaiškėjo, kad surinkti bent 300 tūkst. eurų biudžetą nėra taip paprasta. Juo labiau kad net ir toks biudžetas nereiškia, kad nauji klubai galės būti konkurencingi kovodami su A lygos senbuviais. Puikiai suprantu naujokus, – kalbėjo T.Danilevičius. – Kita vertus, tai viso mūsų futbolo problema. Akivaizdu, kad klubai negali augti ir vystytis be vietos savivaldos pagalbos, didesnio rėmėjų indėlio, federacijos paramos. Todėl turime visi kartu ieškoti sprendimų. Gal padėtį pagerintų naujos klubų licencijavimo ir rėmimo gairės?"

Varžovai: pirma šį sezoną Kauno žalgiriečių ir šalies čempionų Marijampolės "Sūduvos" futbolininkų akistata numatyta kovo 15-ąją. (Evaldo Šemioto nuotr.)

Būtent nuo 2003-iųjų LFF vykdomo klubų licencijavimo kriterijų problematiką išskyrė ir buvęs Lietuvos nacionalinės rinktinės strategas Algimantas Liubinskas.

Sostinės "Vyčio" ekipą treniruojantis futbolo specialistas pastebėjo, kad mažėjantis komandų skaičius A lygoje susijęs su pernelyg aukštais licencijavimo reikalavimais.

"Kriterijai yra neadekvatūs, jie neatitinka tikrovės, skatina klubus gudrauti, kurti fiktyvias vaikų ir jaunimo grupes. Man regis, kad LFF turėtų peržiūrėti klubų licencijavimą ir pakoreguoti taip, kad jis atitiktų dabartinę mūsų futbolo situaciją. Pripažinkime, kad negalime sau leisti būti futbolo profesionalais, geriausiu atveju – turėti pusiau profesionalias komandas ir žaidėjus. Norint kelti futbolo lygį, reikia populiarinti futbolą regionuose, plėsti A lygos geografiją, įtraukti daugiau komandų, suteikti šansą didesniam žaidėjų skaičiui", – teigė A.Liubinskas.

Komentaras

Vidmantas Murauskas, A lygos prezidentas

Šį sezoną visos šešios A lygos komandos – pajėgios, tad kiekvienos rungtynės iš jų reikalaus maksimalių jėgų. Klubams tikrai geriau, nes žaidžiant čempionate, kur daugiau dalyvių, neišvengiamai būna žemesnio lygio varžovų, o nugalėtojas beveik aiškus dar prieš rungtynes.

Bendrame Lietuvos futbolo kontekste šešių komandų A lygos čempionatas neatrodo gerai. Todėl suprantamas LFF sprendimas 2021 m. išplėsti A lygą iki 10 komandų. Tačiau šiuo metu labai sunku pasakyti, ar per metus pirmosios lygos komandų finansinės galimybės smarkiai pagerės ir tie klubai norės žengti į A lygą. Aš didelio optimizmo nejaučiu. Be to, tarptautiniu lygiu netyla kalbos apie artėjančią ekonomikos krizę, tad geresnių metų, nei buvo, sunku tikėtis.

Tokiu atveju yra tik viena išeitis. LFF turi nuleisti klubų licencijavimo reikalavimų kartelę. Tada bent keli klubai tikrai prisijungtų prie A lygos. Kas liktų pirmojoje lygoje? Juk joje taip pat nėra komandų pertekliaus. Gal reikėtų pagalvoti, ar mums apskritai verta kažką skirstyti, dalyti? Gal reikėtų rengti bendrą A ar pirmosios lygos čempionatą? Geriausiems A lygos klubams tai nebūtų paranku, nes varžybų lygis neabejotinai būtų žemesnis, tačiau mūsų futbolui būtų geriau.

2019 m. laureatai

Geriausias Lietuvos futbolininkas – Ernestas Šetkus (Ber Ševos "Hapoels", Izraelis).

Geriausia Lietuvos futbolininkė – Greta Kaselytė-Lukjančukė (Šiaulių "Gintra-Universitetas").

Geriausias Lietuvos futbolo A lygos žaidėjas – Semiras Kerla (Marijampolės "Sūduva").

Geriausias vyrų futbolo treneris – Vladimiras Čeburinas ("Sūduva").

Geriausias moterų futbolo treneris – Rimantas Viktoravičius ("Gintra-Universitetas").

Geriausia jaunoji žaidėja – Rimantė Jonušaitė ("Gintra-Universitetas").

Geriausias jaunasis žaidėjas – Paulius Golubickas ("Sūduva").

Rezultatyviausia moterų A lygos žaidėja – Rimantė Jonušaitė ("Gintra-Universitetas", 41 įvartis).

Rezultatyviausias A lygos žaidėjas – Tomislavas Kišas ("Žalgiris", 27 įvarčiai).

Rezultatyviausi pirmosios lygos žaidėjai – Jose Luis Balanta ("Dainava", 19 įvarčių) ir Evaldas Kugys ("Nevėžis", 19 įvarčių).

Gražiausias sezono įvartis – Egidijus Vaitkūnas ("Žalgiris").