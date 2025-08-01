Futbolo kalendoriuje – papildomas įrašas

Mačas vyks Kaune
Mūsų šalies ir Izraelio vienuolikių mačas numatytas lapkričio 13-ąją Kaune, Dariaus ir Girėno stadione.
Iki šios dvikovos Lietuvos futbolininkai žais ketverias 2026 m. pasaulio čempionato atrankos G grupės rungtynes – su Maltos (rugsėjo 4 d.), Nyderlandų (7 d.), Suomijos (spalio 9 d.) ir Lenkijos (12 d.) ekipomis.
Paskutinis atrankos etapo akordas – rungtynės lapkričio 17-ąją svečiuose su Nyderlandų rinktine.
Šiuo metu mūsiškiai G grupėje – ketvirti (0:1 pralaimėjo lenkams, 2:2 sužaidė su suomiais ir 0:0 – su Maltos atstovais).
Izraelio futbolininkai I grupėje – antri (2:1 ir 3:1 įveikė estus, 2:4 nusileido norvegams).
Reitingų skirtumai
Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) pasaulio reitingų lentelėje Izraelio rinktinė – 75-oje vietoje, Lietuvos – 143-ioje.
Iki šiol mūsiškiai ir Izraelio futbolininkai buvo susitikę penkis kartus: ketverias rungtynes laimėjo izraeliečiai (1996 m. – 4:2, 2001 m. – 3:2, 2002 m. – 4:2 ir 2004 m. – 2:1), užfiksuotos vienos lygiosios (1994 m. – 1:1).
Izraelio komandoje – Europos futbolo elito klubams atstovaujantys žaidėjai: Danielis Peretzas (Miuncheno „Bayern“, paskolintas „Hamburger SV“), Manoras Solomonas („Tottenham Hotspur“), Oscaras Gloukhas (Amsterdamo „Ajax“).
Treneris – apie siekiamybę
Šiemet Lietuvos rinktinė jau žaidė draugiškas rungtynes – birželio 10-ąją Odensėje 0:5 pralaimėjo danams.
„Gerai, kad ši patirtis – iš draugiškų varžybų. Visgi, kad ir koks būtų lygių ar parengtumo skirtumas, žaidžiant su tokia komanda nė viena klaida neleistina, – po mačo svarstė Lietuvos vienuolikės strategas Edgaras Jankauskas. – Kita vertus, nėra nieko gėdingo, nes tokia realybė ir ją atspindi rezultatas. Žaidėjams kartais irgi neprošal tokia patirtis: gavome šlapiu skuduru per veidą, stovime ant žemės ir žinome, kad dar daug ko mums trūksta, reikia dar daug dirbti ir daug ką gerinti. Danai buvo pavyzdys, kokia turėtų būti futbolininko siekiamybė.“
