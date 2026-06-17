 Tokio susidomėjimo nesitikėta: „Adidas“ atsidūrė keblioje situacijoje

Tokio susidomėjimo nesitikėta: „Adidas“ atsidūrė keblioje situacijoje

2026-06-17 17:51
BNS inf.

Vokietijos sportinės aprangos gamybos bendrovė „Adidas“ trečiadienį pranešė, kad dėl didelės marškinėlių paklausos ir raidės „V“ trūkumo laikinai nebuvo galima įsigyti kelių Vokietijos vyrų futbolo rinktinės žaidėjų marškinėlių.

<span>Tokio susidomėjimo nesitikėta: „Adidas“ atsidūrė keblioje situacijoje</span>
Tokio susidomėjimo nesitikėta: „Adidas“ atsidūrė keblioje situacijoje / „Scanpix“ nuotr.

Aprangą Vokietijos rinktinei tiekianti bendrovė teigė, kad sirgaliams tiesiog plūstant į parduotuves nusipirkti Kai'jaus Havertzo (Kajaus Haverco), Denizo Undavo (Deniso Undavo) ir Aleksandaro Pavlovičiaus marškinėlius, buvo išnaudotos „V“ raidės atsargos.

„Trumpam pritrūkome „V“ raidės“, – agentūrai AFP sakė kompanijos atstovas. Tačiau jis pridūrė, kad „šios problemos buvo greitai išspręstos“ ir kad futbolo marškinėlius su raide „V“ netrukus vėl bus galima užsisakyti internetu.

„Adidas“ aprūpina apranga keturiolika iš 48-ių komandų, dalyvaujančių šių metų Pasaulio futbolo čempionate.

Verta paminėti, kad nuo ateinančių metų Vokietijos nacionalinė rinktinė atsisako „Adidas“ kaip aprangos tiekėjo ir nutraukia daugiau nei 70 metų trukusią partnerystę, nes pradės bendradarbiauti su JAV sportinės aprangos gamybos milžine „Nike“.

Šiame straipsnyje:
Adidas
futbolo rinktinė
Vokietijos futbolo rinktinė
pasaulio futbolo čempionatas

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