„Tottenham“ ir „Liverpool“ klubai keliauja į Čempionų lygos pusfinalį

Atsakomosiose ketvirtfinalio rungtynėse Londono klubas išvykoje 3:4 (2:3) pralaimėjo „Manchester City“ (Anglija) komandai, bet dėl daugiau išvykoje pelnytų įvarčių pateko į pusfinalį.



Jau 4-ąją min. Raheemas Sterlingas išvedė šeimininkus į priekį, bet jau po kelių akimirkų du įvarčius per tris minutes pelnė varžovų klaidomis pasinaudojęs „Tottenham“ narys Heung-Min Sonas (7 ir 10 min.). Vos po minutės Bernardo Silva rezultatą išlygino, o 21-ąją min. šeimininkai vėl išsiveržė į priekį po tikslaus R. Sterlingo smūgio.



59-ąją min. Sergio Aguero padvigubino „Manchester City“ persvarą, bet po keitimo aikštėje pasirodęs Fernando Llorente 73-iąją min. rezultatą sušvelnino. Per likusį laiką rezultatas nepasikeitė, nors per teisėjo pridėtą laiką šeimininkai sugenėjo įmušti įvartį. Po vaizdo peržiūros įvartis nebuvo įskaitytas ir „Tottenham“ ekipa džiaugėsi kelialapiu į pusfinalį.



Pirmąsias rungtynes Londone 1:0 laimėjo „Tottenham“.



„Tottenham“ ekipa Čempionų lygos pusfinalyje žais po 57 metų pertraukos. Dėl vietos finale šis klubas žais su Amsterdamo „Ajax“ (Nyderlandai) komanda.



Į pusfinalį nesunkiai prasibrovė praėjusių metų vicečempionė „Liverpool“ (Anglija) komanda. Ji atsakomosiose ketvirtfinalio rungtynėse svečiuose 4:1 (1:0) įveikė „Porto“ (Portugalija) ekipą.



Nugalėtojams po įvartį pelnė Sadio Mane (26), Mohamedas Salah (65), Roberto Firmino (77) ir Virgilas van Dijkas (84).



Portugalijos komandoje pasižymėjo Ederas Militao (69).



Pirmąsias rungtynes Liverpulio ekipa namuose laimėjo 2:0.



Pusfinalyje „Liverpool“ žais su „Barcelona“ (Ispanija).