Tragedija: per futbolo rungtynes mirė treneris

Apie tai praneša leidinys „Telegraf“.
Tragedija įvyko žaidžiant komandoms „Mladost“ ir „Radnički“. Mačas vyko lapkričio 2-ąją dieną Lučani mieste.
M. Žižovičiui staiga pasidarė bloga 22-ąją rungtynių minutę ir jis parkrito šalia trenerių suolelio. Suteikę pirmąją medicininę pagalbą medikai 44-erių metų trenerį išvežė į ligoninę. Tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko – M. Žižovičius mirė.
Kai iš ligoninės atėjo žinia apie trenerio mirtį, rungtynės buvo nutrauktos. Aikštėje buvę futbolininkai atrodė priblokšti.
Serbijos futbolo sąjunga pareiškė užuojautą M. Žižovičiaus artimiesiems.
M. Žižovičius gimė 1980 metų gruodžio 27 dieną Bosnijos ir Hercegovinos mieste Rogaticoje. Jis atstovavo keliems bosnių klubams, tapo Bosnijos ir Hercegovinos čempionu. Trenerio karjerą M. Žižovičius pradėjo 2017 metais, o „Radnički“ treneriu tapo visai neseniai.
