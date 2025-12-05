Iš minimų žaidėjų 27 įtariami lažinęsi dėl rungtynių, kuriose dalyvavo jų pačių komandos ir kuriose jie patys žaidė, teigiama prokuratūros pranešime.
Turkijos prokurorai nurodė sulaikyti 29 futbolininkus dėl nelegalių lažybų
2025-12-05 11:16
Stambulo prokuratūra penktadienį pranešė, kad, vykdydama plataus masto tyrimą dėl nelegalių lažybų Turkijos rungtynėse, nurodė sulaikyti 46 asmenis, tarp jų 29 futbolininkus.
Turkijos prokurorai nurodė sulaikyti 29 futbolininkus dėl nelegalių lažybų / AP nuotr.
Naujausi komentarai