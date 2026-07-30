UEFA teigia boikotuosianti pasaulio futbolo čempionatą dėl FIFA pasiūlymų

„UEFA nacionalinės komandos nedalyvaus jokiose FIFA varžybose, kol šie pasiūlymai bus ant stalo, nebent šio siūlymo bus visiškai atsisakyta ir bus suteiktos įpareigojančios garantijos, kad FIFA daugiau niekada neatvers savo valdymo struktūros ar varžybų privačiam kapitalui“, – pranešime teigė UEFA.
„Pasaulio futbolo čempionatas negali būti laikomas investiciniu produktu (…) Jokia jo dalis niekada neturėtų būti atiduota privatiems investuotojams. Pasaulio futbolo čempionatas neparduodamas“, – pridūrė UEFA.
Tarptautinė futbolo asociacijų federacija FIFA antradienį paskelbė apie planus įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri organizuotų didžiausius jos renginius, tokius kaip pasaulio futbolo čempionatas ir pasaulio futbolo klubų taurė.
Pagal pasiūlymą privatūs investuotojai galėtų įsigyti bendrovės akcijų, bet išliktų mažumos akcininkais, teigė FIFA. Federacija tikisi surinkti iki 4,2 mlrd. dolerių (3,6 mlrd. eurų), remdamasi iniciatyvos „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) 20 mlrd. dolerių (17,3 mlrd. eurų) verte.
Jei projektui būtų pritarta, 2027 m. pradžioje visoms 211-ai FIFA asociacijų narių galėtų būti išmokėtos vienkartinės 20 mln. dolerių (17,3 mln. eurų) išmokos, o finansavimas 2027–2030 m. ciklui padidėtų nuo 8 iki 20 mln. dolerių (6,9–17,3 mln. eurų).
FIFA prezidentas Gianni Infantino trečiadienį pavadino šią iniciatyvą „auksine proga paskatinti žaidimo plėtrą pasaulyje“.
Tačiau pasiūlymą sukritikavo ne tik UEFA, bet ir kelios pirmaujančios Europos federacijos bei Europos Sąjungos (ES) pareigūnai, kurie tai laiko dar vienu žingsniu link sporto komercinimo ir nerimauja dėl galimų interesų konfliktų.
Šiaurės, Centrinės Amerikos ir Karibų asociacijų futbolo konfederacija (CONCACAF) ir Azijos futbolo konfederacija (AFC) taip pat pareiškė susirūpinimą, kad pasiūlymas buvo paviešintas išsamiai nepasikonsultavus su 211 FIFA asociacijų narių.
Afrikos futbolo konfederacija (CAF) paragino savo narius peržiūrėti prieštaringai vertinamą FIFA planą.
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