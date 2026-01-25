Ukrainiečiams nusileido, bet viltį išsaugojo

Rungtynių "Žalgirio" arenoje pradžia Lietuvos ekipai nieko blogo nežadėjo, tačiau jau 7-ąją minutę Ukrainos rinktinė išsiveržė į priekį – galingu tolimu smūgiu pasižymėjo Ihoris Černiavskis. Netrukus šeimininkai turėjo progą atstatyti pusiausvyrą, tačiau jos neišnaudojo, o netrukus buvo nubausti – 13-ąją minutę pranašumą padvigubino Vladyslavas Pervieievas.
Po pertraukos situacija aikštėje iš esmės nepasikeitė. Kaip rašo „Delfi“, Lietuva dar kartą turėjo progų sušvelninti rezultatą, tačiau jų neišnaudojo, o netrukus buvo nubausta – 23-iąją minutę tikslų smūgį atliko Ihoris Korsunas.
Vienintelį įvartį Lietuvos rinktinei rungtynių pabaigoje pelnė Vladimiras Derendiajevas – tai įvyko 36-ąją minutę ir tapo tik paguodos akcentu.
Tai buvo antrosios Lietuvos rinktinės rungtynės čempionate. Pirmajame ture lietuviai sugebėjo iškovoti lygiąsias su Čekijos komanda – 3:3. Tuo metu Ukraina pirmose rungtynėse netikėtai 1:2 nusileido Armėnijai.
Paskutinį mačą grupės etape Lietuvos rinktinė žais sausio 28 dieną Kaune prieš Armėniją. Likusių grupių kovos vyksta Latvijoje ir Slovėnijoje. Europos salės futbolo čempionės titulą gina Portugalija, o daugiausiai kartų turnyrą laimėjusi rinktinė – Ispanija, triumfavusi net septynis kartus. Senojo žemyno pirmenybės rengiamos nuo 1996 metų.
„Žinojome Ukrainos rinktinės galimybes ir sužaidėme prieš juos savo geriausiu lygiu. Turėjome gerų šansų, bet neįmušėme, nes jų vartininkas gelbėjo nuo grėsmių. Ir ne tik – jis atliko perdavimą, po kurių patys praleidome įvartį. Manau, kad tas momentas buvo reikšmingas rungtynėse, tačiau svarbus buvo ir mūsų žaidėjų tikėjimas pabaigoje. Iki pat pabaigos rungėmės su viena pajėgiausių komandų pasaulyje. Parodėme savo sirgaliams, kad ženkliai pagerinome savo lygį", - sakė Dentinho.
Lietuviams grupės etape lieka lemiama akistata su kelialapį į ketvirtfinalį jau užsitikrinusia Armėnijos komanda. Trečiadienį rungtynės startuos 20 val. 30 min.
"Artimiausiose rungtynėse, panašu, versimės be dviejų žaidėjų. Būsima dvikova su armėnais bus itin svarbi mums visiems, visam Lietuvos salės futbolui. Armėnai gerai sužaidė dvejas rungtynes tokiame aukštame lygyje. Dabar visi žaidėjai gali imti jausti nuovargį, kyla traumų rizika. Viliuosi, kad mes dar galime patekti į ketvirfinalį", - dėstė lietuvių treneris.
