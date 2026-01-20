Europos futsal čempionatas Kaune – istorinis debiutas Lietuvos rinktinei ir aukščiausio lygio kovos

Lietuvos rinktinė nuo sausio pradžios ruošėsi turnyrui treniruočių stovykloje Druskininkuose, o prieš pat čempionato startą persikėlė į Kauną, kur tęs pasirengimą istorinėms rungtynėms.
„Žalgirio“ arenoje jau baigti pagrindiniai pasirengimo darbai – paklota speciali danga ir sumontuotas futsal rungtynėms skirtas parketas. Arenoje jau prasidėjo ir pirmosios į čempionatą atvykstančių rinktinių treniruotės, tad Kaunas oficialiai gyvena Europos futsal čempionato ritmu.
B grupėje lietuvių varžovais bus Čekijos, Ukrainos ir Armėnijos rinktinės. Į ketvirtfinalį pateks dvi stipriausios grupės komandos, o vienas iš ketvirtfinalių sausio 31 dieną bus žaidžiamas Kauno „Žalgirio“ arenoje. Tai bus paskutinės čempionato rungtynės Lietuvoje – vėliau finalinė turnyro stadija persikels į Slovėniją.
Turnyrą Lietuvos rinktinė pradės sausio 22 dieną, ketvirtadienį, nuo 20 valandos, kai Kaune susitiks su Čekijos futsal rinktine. Šis varžovas lietuviams yra gerai pažįstamas – abi komandos pastaruoju metu buvo susitikusios kontrolinėse rungtynėse bei 2024 metų pasaulio čempionato atrankoje.
Antrąsias grupės rungtynes lietuviai žais sausio 25 dieną nuo 17 valandos su Ukrainos rinktine. Ukraina laikoma ne tik B grupės favorite, bet ir viena realiausių pretendenčių kovoti dėl medalių visame čempionate – ši rinktinė pasauliniame reitinge užima aštuntą vietą, o 2024 metų FIFA pasaulio futsal čempionate iškovojo bronzos medalius.
Grupės etapą Lietuvos rinktinė užbaigs sausio 28 dieną nuo 20.30 valandos rungtynėmis su Armėnijos futsal rinktine. Armėnijai tai bus debiutas Europos futsal čempionate, tačiau vietą finaliniame etape ši komanda iškovojo pelnytai, atrankos varžybose eliminavusi Kazachstano rinktinę.
Be Lietuvos rinktinės rungtynių, Kauno „Žalgirio“ arenoje žiūrovai išvys ir kitų aukšto lygio susitikimų. Sausio 22 dieną Kaune žais Armėnijos ir Ukrainos rinktinės, sausio 25 dieną – Armėnija ir Čekija, o sausio 28 dieną vyks Sakartvelo ir Prancūzijos rinktinių akistata. Sausio 31 dieną Kaune bus sužaistas ir vienas UEFA Europos futsal čempionato ketvirtfinalis.
Futbolo gerbėjams tai – išskirtinė galimybė gyvai išvysti aukščiausio meistriškumo futsalo žaidėjus. Bilieto kaina – 15 eurų, o vaikams iki 14 metų taikoma 50 procentų nuolaida. Vienas bilietas galioja pasirinktai rungtynių dienai, todėl su juo galima stebėti net dvejas rungtynes. Bilietus platina kakava.lt.
