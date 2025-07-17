Varžovų šiurkštumą Velse sugėręs „Kauno Žalgiris“ žengė į kitą etapą

Jau pačioje dvikovos pradžioje varžovai sukūrė pavojingą epizodą, o 12 minutę puikią progą turėjo ir žalgiriečiai. Gratas Sirgėdas surado Romualdą Jansoną, tačiau jo smūgį atrėmė varžovų vartininkas.
Iškart po šio smūgio kauniečiai kėlė kampinį, o po jau minėto G.Sirgėdo perdavimo įvartį galva pelnė Aldayras Hernandezas – 1:0.
Tiesa, praėjus kelioms minutėms šeimininkai pasinaudojo sumaištimi baudos aikštelėje ir rezultatą išlygino – 1:1.
Vėliau komandos įsivėlė į itin klampų ir fizine jėga paremtą futbolą, kuriame daug progų nebuvo.
Likus žaisti maždaug 20 minučių varžovų vartams smūgiu iš toli grėsmę kėlė Temuras Chogadze, o netrukus savo šansą turėjo ir varžovai.
78-ąją žalgiriečiai surengė puikią kontrataką, tačiau po Viliaus Armanavičiaus perdavimo kamuolį gavęs T.Chogadze jį pasiuntė visai šalia vartų konstrukcijos.
83-ąją minutę smūgį galva dar atliko tas pats V.Armanavičius, tačiau kamuolys leidosi virš skersinio.
Antrame etape „Kauno Žalgiris“ susitiks su Reikjaviko „Valur“ ekipa iš Islandijos. Pirmoji dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione vyks liepos 24 d.
"Sveikinimai komandai patekus į antrą etapą. To nusipelnėme. Žinojome, kad Velse bus dvigubai sunkiau nei namuose, bet buvo kokius keturis kartus sunkiau. Stengėmės neįsivelti į varžovų kietą žaidimą, pasinaudoti savo techniniu pranašumu, bet teko kautis. Mes įprastai taip nežaidžiame. Lygiosios nelabai džiugina, bet svarbiausia, kad esame kitame etape", - dėstė Eivinas Černiauskas.
Naujausi komentarai