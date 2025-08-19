 Iš Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių – dar vienas akibrokštas

Iš Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių – dar vienas akibrokštas

2025-08-19 14:47
Adomas Grinius (LNK)

Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių protestai nesibaigia. Šįkart treneris Vladimiras Cheburinas rungtynėse apmėtytas netikrais pinigais, ant kurių galimai buvo apie pasitraukimą iš pareigų pranešusios Vilmos Venslovaitienės atvaizdas. Sirgaliai skaičiuoja paskutines dienas, kol ilgametė vadovė paliks postą, o treneris pagaliau sugrįžo į spaudos konferencijas, bet nieko nemalonaus neįžvelgė.

Iš Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių – dar vienas akibrokštas
Iš Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių – dar vienas akibrokštas / LNK stop kadras

Panašu, kad kito kelio treneriui tiesiog tuoj neliks. „Žalgirio“ sirgaliai protestuoja tiesiog kiekvienose rungtynėse.

„Vladimirui Nikolaevičiui Čeburekinui nuo visos žaliai-baltos bendruomenės šiandien rungtynių metu buvo perduotas lygiai milijonas „vilmeurų“, kaip išeitinė kompensacija (kokie rezultatai, tokia ir kompensacija) ir dar kartą parodytos durys. Taip pat pradėta skaičiuoti paskutinė V. Venslovaitienės „Žalgirio“ vadovavimo savaitė“, – sirgaliai rašė socialinio tinklo „Facebook“ įraše.

LNK stop kadras

Į aikštę šįkart skriejo netikri pinigai. Toks gestas – prabėgus jau dviem savaitėms nuo dabartinės vadovės pareiškimo apie pasitraukimą iš klubo veiklos.

LNK stop kadras

Treneris V. Cheburinas per visą šį laikotarpį nė karto neatėjo pabendrauti su žiniasklaida, kas, pagal lygos reglamentus, yra privaloma – vietoje savęs atsiųsdavo asistentą. Po pergalės 2:1 prieš „Riterius“ treneris sugrįžo.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Šaunuolis „Žalgiris“, šaunuoliai žaidėjai. Nebuvo lengvos rungtynės, todėl reikėjo parodyti charakterį. Žaidėjai parodė, kad labai nori šios pergalės. Jaučiau didelį jų norą – tą matėme ir švieslentėje“, – teigė Vilniaus „Žalgirio“ vyr. treneris. 

LNK stop kadras

„Žalgiris“ per dvi savaites nuo labai rimto supurtymo nepralaimėjo nė karto: dvi pergalės ir lygiosios, kas šią akimirką yra penktoji vieta Lietuvos čempionate.

Šiame straipsnyje:
futbolas
sportas
„Žalgiris
sirgaliai
rungtynės
akibrokštas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų