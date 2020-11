16-asis vasaros EJOF perkeltas į 2022 metus

XVI Europos jaunimo olimpinis festivalis (EJOF) Slovakijos mieste Banska Bistrica 2021 metų vasarą neįvyks – nuspręsta jį perkelti į 2022-uosius, nes originali varžybų data kirtosi su nauju Tokijo olimpinių žaidynių tvarkaraščiu.

Vasaros EJOF turėjo vykti liepos 25-31 dienomis, tačiau tuo pat metu bus rengiamos ir dėl COVID-19 viruso sukeltos pandemijos į 2021 metus perkeltos Tokijo žaidynės. Geriausi viso pasaulio atletai Japonijoje varžysis liepos 23 – rugpjūčio 8 dienomis.

„Jau dabar žinome, kad EJOF 2021 renginio suorganizuoti originaliomis datomis organizuoti nebus įmanoma, – pabrėžė fetivalio organizacinio komiteto vykdantysis direktorius Peteris Korčokas. – Kartu su Europos olimpiniais komitetas (EOK) aptarėme ne vieną scenarijų, tačiau festivalio perkėlimas į 2022 metus atrodo kaip geriausias įmanomas sprendimas.“

Susijaukus viso pasaulio sporto varžybų kalendoriui, EOK ir organizacinis komitetas sutarė, kad kol kas dar per anksti oficialiai paskelbti naująją EJOF datą. Nepaisant to, pernelyg ilgai laukti neketinama – galutinis sprendimas bus priimtas per artimiausius mėnesius.

2019 metais Baku vykusiame EJOF Lietuvai sidabro medalį iškovojo tenisininkas Vilius Gaubas, o iš viso nuo 1991-ųjų organizuojamuose festivaliuose mūsų šalies atstovams yra pavykę laimėti net 48 medalius.