Ant kortos – 50 tūkst. eurų ir čempiono diržas

Aštuoni kovotojai, keturi ketvirtfinaliai ir tik vienas būsimas čempionas – „UTMA 19“ taps tris renginius truksiančio 81 kg svorio kategorijos turnyro pradžia.
Visos ketvirtfinalio kovos vyks pagal kikbokso taisykles. Kiekvienoje jų numatyti trys raundai po tris minutes.
Turnyro prizas – vienas didžiausių jo akcentų. Aštuntuko nugalėtojui atiteks UTMA 81 kg svorio kategorijos kikbokso čempiono diržas ir 50 tūkst. eurų premija.
Turnyras tęsis tris renginius
Čempionas paaiškės ne per vieną vakarą.
„UTMA 19“ metu Kaune vyks ketvirtfinaliai. Juos laimėję keturi sportininkai spalio 24 d. Vilniuje vyksiančiame „UTMA 20“ turnyre susitiks pusfinaliuose.
Du geriausieji lapkričio 28 d. vėl grįš į Kauno „Žalgirio“ areną. Ten, „UTMA 21“ turnyre, bus surengtas didysis finalas, po kurio paaiškės 81 kg kategorijos čempionas ir 50 tūkst. eurų premijos laimėtojas.
UTMA vadovas Viktoras Gecas yra aiškinęs, kad būtent aštuntuko formatas pasirinktas dėl didelio pajėgių kovotojų skaičiaus šioje svorio kategorijoje.
Organizacijos tikslas – leisti sportininkams tarpusavyje išsiaiškinti, kas šiuo metu yra stipriausias 81 kg kategorijoje, kartu suteikiant galimybę kilti ir organizacijos reitinge.
Tomo Banskio varžovas pasikeitė
Vienoje daugiausia dėmesio sulaukiančių ketvirtfinalio porų susitiks T. Banskis ir Mantvydas Perednis.
Iš pradžių buvo skelbta, kad T. Banskis kausis su Graikijos atstovu Savvu Kagkelidžiu, tačiau prieš turnyrą ši pora pasikeitė – oficialiame naujausiame UTMA kovų sąraše T. Banskio varžovu jau nurodomas M. Perednis.
T. Banskis į aštuntuką žengia UTMA ringe dar nepatyręs pralaimėjimo – jo sąskaitoje keturios pergalės.
M. Perednis savo ruožtu į 81 kg turnyrą kyla iš žemesnės svorio kategorijos. Jis yra buvęs UTMA 77 kg kategorijos čempionas.
Taigi jau ketvirtfinalyje laukia intriguojanti akistata – nepralaimėjęs T. Banskis prieš aukštesnėje svorio kategorijoje naujo iššūkio ieškantį buvusį čempioną.
Ričardas Kulis susitiks su Isa Göçmenu
Dar viename ketvirtfinalyje į ringą žengs R. Kulis ir I. Göçmenas.
R. Kulis UTMA ringe kol kas yra iškovojęs vieną pergalę ir pralaimėjimų neturi. I. Göçmeno sąskaitoje – viena pergalė ir vienas pralaimėjimas.
Šios poros nugalėtojas žengs į kitą turnyro etapą ir spalį tęs kovą dėl pagrindinio prizo.
Oskaras Buinickas stos prieš Rodrigo Mineiro
Trečiąją ketvirtfinalio porą sudaro O. Buinickas ir R. Mineiro.
O. Buinicko UTMA statistikoje prieš turnyrą – du pralaimėjimai ir dvejos lygiosios.
Tuo metu R. Mineiro ši kova taps debiutu UTMA organizacijoje.
Tai reiškia, kad brazilas iš karto debiutuos ne eilinėje organizacijos kovoje, o turnyre, kuriame kiekvienas pralaimėjimas reiškia kelionės 50 tūkst. eurų ir čempiono diržo link pabaigą.
Deividas Jemeljanovas prieš Arnoldą Misiūną
Ketvirtojoje poroje susitiks D. Jemeljanovas ir A. Misiūnas.
D. Jemeljanovo UTMA sąskaitoje prieš aštuntuko pradžią – trys pergalės ir vienas pralaimėjimas.
A. Misiūnas organizacijoje yra sukaupęs gerokai daugiau kovų – jo statistikoje trys pergalės, trys pralaimėjimai ir dvejos lygiosios.
Abiem kovotojams ši akistata suteiks galimybę žengti į pusfinalį ir priartėti prie pagrindinio turnyro prizo.
Klaidos kaina – pasitraukimas iš turnyro
Aštuntuko formatas reiškia, kad vietos klaidoms beveik nėra. Kitaip nei įprastoje reitinginėje kovoje, pralaimėjimas ketvirtfinalyje užvers duris į kitą turnyro etapą.
Po keturių „UTMA 19“ ketvirtfinalių iš aštuonių pretendentų liks keturi. Spalį jų skaičius sumažės iki dviejų, o lapkritį paaiškės vienintelis nugalėtojas.
Organizatoriai neslepia, kad tokiu formatu siekia ne tik išaiškinti čempioną.
„Norime, kad šio turnyro metu įvyktų kuo daugiau kovų, būtų išreitinguoti kovotojai ir toliau galėtų aiškintis, kas yra geriausi šioje kategorijoje“, – pristatydamas turnyrą teigė V. Gecas.
Papildomos motyvacijos suteikia ir neįprastai didelis piniginis prizas.
Pasak UTMA vadovo, 50 tūkst. eurų premija taip pat turėtų tapti paskata jaunesniems kovotojams ir parodyti, kokio dydžio prizai šiame sporte yra pasiekiami.
Pirmasis atsijojimo etapas – „UTMA 19“. Keturi ketvirtfinaliai nulems, kuriems kovotojams kelionė čempiono diržo ir 50 tūkst. eurų link tęsis, o kuriems ji baigsis jau Kaune.
81 kg aštuntuko ketvirtfinaliai:
- Tomas Banskis – Mantvydas Perednis;
- Ričardas Kulis – Isa Göçmenas;
- Oskaras Buinickas – Rodrigo Mineiro;
- Deividas Jemeljanovas – Arnoldas Misiūnas;
Visos keturios kovos – iki 81 kg, pagal kikbokso taisykles, 3 raundai po 3 minutes.
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