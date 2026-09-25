Apmaudi klaida tikslo nesužlugdė

„Niekada gyvenime nebuvau padaręs tokios klaidos!“ – krimtosi Edgaras Riabko, per motorlaivių „Formulės-2“ (F2) pasaulio čempionato lenktynes Portugalijoje sulaukęs teisėjų nemalonės.
Pezo da Regva vandens trasoje įvyko F2 pasaulio čempionato priešpaskutinis – ketvirtasis – etapas.
Lietuvos atstovas E. Riabko finalo varžybas pradėjo iš trečios pozicijos, netrukus perėmė iniciatyvą ir lenktynes užbaigė pirmas, tačiau teisėjai vėliau pakoregavo mūsiškio rezultatą.
Paaiškėjo, kad kaunietis viename posūkių nesilaikė nustatyto maršruto, todėl už taisyklių pažeidimą pelnė vieno rato baudą. Tai lėmė, kad E. Riabko smuktelėjo į šeštą vietą ir pelnė tik penkis įskaitos taškus.
E. Riabko – bendros F2 sezono įskaitos lyderis.
Pirmą pergalę šį sezoną šventė norvegas Tobias Munthe-Kaasas. Antrą ir trečią vietas užėmė britai Ianas Blackeris ir Owenas Jelfas.
Šįkart dėl avarijos (susidūrė su prancūzu Peteriu Morinu) varžybų neužbaigė pasaulio čempionės titulą ginanti švedė Mathilda Wiberg. Nefinišavo ir jos brolis, 2025 m. pasaulio vicečempionas ir šių metų Europos čempionas Hilmeris Wibergas.
Lemiamas F2 etapas numatytas šį savaitgalį taip pat Portugalijoje, Vila Velja da Rodauno trasoje.
Šiuo metu E. Riabko – bendros sezono įskaitos lyderis: yra surinkęs 37 taškus. Toliau rikiuojasi P. Morinas – 30 tšk., M. Wiberg – 27 tšk., H. Wibergas – 21 tšk., T. Munthe-Kaasas – 20 tšk.
Už laimėtą etapą skiriama 20 tšk., antra vieta įvertinta 15 tšk., trečia – 12 tšk., ketvirta – 9 tšk., penkta – 7 tšk., šešta – 5 tšk., septinta – 4 tšk., aštunta – 3 tšk., devinta – 2 tšk., dešimta – 1 tšk.
Tad Lietuvos lenktynininkas – netoli išsvajoto tikslo: pasaulio čempiono titulo. 2023-iaisiais ir 2024-aisiais E. Riabko tapo F2 planetos vicečempionu.
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