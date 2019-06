Ar Dakaro bolidai moka nardyti?

Pasaulio taurei besiruošiantis „General Financing team Pitlane“ komandos pilotas Benediktas Vanagas pasakoja, jog trečiasis „FIA World Cup for Cross Country Bajas“ etapas „Italian Baja“ yra „šlapiausias“. Kalnuotose Italijos vietovėse gausu brastų ir kalnų upių, kurias ekipažams teks ne kartą kirsti. O nerimauti yra ko – vanduo, patekęs į oro įsiurbimo vamzdį, juo gali nukeliauti į variklį ir sukelti hidrosmūgį. Po jo automobiliai dažniausiai neatsigauna ir tenka keisti visą bolido jėgainę. Be to, į variklio skyrių patekęs vanduo gali užlieti ir kitus agregatus ar jungtis.

Lenktynininkas pabrėžia, jog ypač lepūs yra ir lambda jutikliai (kitaip – deguonies kiekio variklio išmetamosiose dujose davikliai), įrengti išmetimo sistemoje. Sutrikus jų veiklai, prarandama dalis variklio galios. Tad kaip komandos „Toyota Gazoo Racing Hilux“, turėdamas tiesioginį kontaktą su vandeniu, yra nuo to apsaugotas?

Kuriant sportinę „Toyotą Hilux“, „Gazoo Racing“ inžinierių komanda apgalvojo įvairius scenarijus, tad bolidą paruošė ir galimam „išsimaudymui“. Visų pirma, jie pasinaudojo jau esančia praktika iš bekėlės varžybose dalyvaujančių visureigių, kurie turi papildomą oro įsiurbimo vamzdį (liaudiškai vadinamą „snorkeliu“) išorinėje kėbulo dalyje, dažniausiai – šalia priekinio automobilio stiklo, ant lango rėmo. Tačiau „snorkelis“ dėl savo konfigūracijos ir diametro atima apie 10 proc. variklio galios, kas „Toyota Gazoo Racing Hilux“ atveju būtų maždaug 30–40 arklio galių. Kad taip nenutiktų, inžinieriai įtaisė papildomą oro paėmimo angą bolido variklio dangtyje, kuris rankiniu būdu valdomas iš salono. Priartėjus prie vandens telkinio, šturmanas uždaro oro paėmimo angos sklendę ir pradeda veikti „snorkelis“. Tuo metu variklis praranda šiek tiek galios, tačiau sveikas išlipa iš balos.

Kitas svarbus įtaisas, kurį būtina apsaugoti, yra lambda jutikliai. Dėl vandens ir temperatūrų svyravimų deguonies davikliai neretai išeina iš rikiuotės, todėl sportinis „Toyota Hilux“ turi dvi variklio valdymo programas. Pirmoji naudojama, kuomet davikliai veikia, antroji – kuomet jų funkcijos sutrinka. Variklio valdymo programa yra pakeičiama paties ekipažo, vieno mygtuko paspaudimu. Supratus, jog lambda jutikliai netinkamai veikia ir dėl to mažėja variklio galia, aktyvuojama kita programa. Joje algoritmas nėra toks tikslus, tačiau variklio galia krenta ne taip smarkiai, kaip apskritai neveikiant davikliams.

Trečiasis Pasaulio taurės etapas „Italian Baja“ vyks birželio 21–23 dienomis. Dalyvių laukia 3 greičio ruožai, kuriuose 430 km reiks įveikti lenktyniniu tempu. Iš viso ekipažai turės įveikti virš 800 km kalnuotomis ir uolingomis vietovėmis.