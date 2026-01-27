Artėja žiemos olimpinės žaidynės: į Kortiną d‘Ampecą jau atvyko olimpinė ugnis

Ugnis į 6 tūkst. gyventojų turintį Italijos Alpių Kortinos miestelį atvyko praėjus lygiai 70 metų po paskutinį kartą 1956 m. čia vykusių žiemos olimpinių žaidynių pradžios.
Šiais metais žaidynės ir vėl vyks šiame mieste, kuris šia garbe dalysis su Milanu.
Deglas į Milaną turėtų atvykti vasario 5 d., likus vienai dienai iki oficialios šių metų žiemos olimpinių žaidynių pradžios.
Jo kelionė prasidėjo lapkritį senovės Olimpijos vietovėje Graikijos Peloponeso pusiasalyje, o pirmiausia deglas apkeliavo visą Graikiją.
Italiją olimpinė ugnis pasiekė gruodį.
1956 m. pirmosiose Italijoje surengtose žiemos olimpinėse žaidynėse dalyvavo apie 820 sportininkų. Šįkart jų bus daugiau nei 3,5 tūkst.
Žaidynės truks iki vasario 22 d. Varžybos vyks ne tik Milane bei Kortinoje, bet ir keliose šiaurinės šalies dalies vietovėse.
Olimpinių žaidynių uždarymo ceremonija vyks Veronoje.
