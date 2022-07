„Aurum 1006 km lenktynės“ jau įpusėjo: kaip sekasi dalyviams?

16.04 val. jos piloto Roko Kvaraciejaus vairuojamas „Porsche 911 GT3 CUP“ automobilis kirto simbolinį 186 ratų, ženklinančių varžybų pusiaukelę, finišą.

Nuo pat starto užsimezgusi atkakli kova tarp lyderių neatslūgo. Komandos dažniausia keičiasi tada, kai jų sportininkai užsuka į degalinę papildyti kuro atsargų, keičiasi vairuotojai ar po menkų incidentų lenktynininkai yra priversti užsukti į laikinuosius garažus.

Įveikus lenktynių pusiaukelę antrąją poziciją užėmė „Circle K MilesPlus Racing Team“ komanda, kurios „Audi R8 LMS“ tąsyk vairavo trasos rekordininkas Ralf Aron.

Jis nuo lyderio atsiliko ratu.

Trečioje pozicijoje buvo „Ignera &Bio-Circle by Dynamit“ komanda, kurios lyderis Mantas Matukaitis vairavo „Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO“ automobilį ir kurį nuo lyderio skyrė 3 ratai.

Lenktynės Palangoje vyksta sausoje trasoje, termometro stulpeliui pakilus iki 20 laipsnių šilumos. Tai labai paranku ir palanku ir lenktynininkams, ir jų automobilių varikliams, kurie mažiau kaista.

Prognozuotas lietus irgi kol kas nekliudė trasos, todėl sportininkams ar jų komandų vadovams nekilo problemų dėl padangų keitimo ar neplanuotų apsilankymų boksuose.

Palyginus su pernai čia vykusiomis lenktynėmis varžybų pusiaukelė pasiekta net 54 minutėmis anksčiau. Tai leidžia prognozuoti, jog ir pačios lenktynės vyks trumpiau.

Be to šiemetinės daug ramesnės, be didesnių incidentų. Tačiau mažesnių susistumdymų, atsitrenkimų į trasos atitvarus ne visiems pavyko išvengti.

Bene didžiausia sensacija – „Porsche Baltic“ lenktynininko Roberto Kupčiko lyderystė, kurios, regis, nesipurto ir jį pakeitęs Rokas Kvaraciejus.