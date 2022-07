„Aurum 1006 km lenktynėse“ daugėja favoritų: kas laimės šiemet?

Ne išimtis ir „Aurum 1006 km lenktynių“ organizatoriai. Pagrindinis šių lenktynių organizatorius ir sumanytojas Darius Jonušis sako, kad žiūrovams įsimena būtent tokios lenktynės, kai nugalėtojas išlieka neaiškus iki pat paskutiniojo rato. Dešimties valandų trukmės maratone tokią įtampą sudaryti itin sudėtinga.

Būtent dėl to įvairiose lenktynėse įvedami tam tikri apribojimai – kad nugalėtų ne tik ir ne tiek komandos biudžetas, o lenktynininkų meistriškumas.

Profesionalai – atskiroje kategorijoje

Šiais metais „Aurum 1006 km lenktynėse“ siekiant dar labiau padidinti konkurenciją dviejose galingiausiose klasėse įvedamas papildomas apribojimas komandų sudėčiai.

„Įvedėme tokį apribojimą, panašų į tą, kurį taiko daugelis ištvermės lenktynių organizatorių – siekiame komandose suvienodinti visų vairuotojų lygį. Dėl to įvedėme du pakeitimus. Jie liečia tiek greičiausius vairuotojus, tiek ir lėčiausius“, – pasakoja D. Jonušis.

Pirmiausia dėl lėčiausių. „Aurum 1006 km lenktynėse“ gali varžytis nuo dviejų iki keturių sportininkų. Pasitaikydavo atvejų, kai komanda lenktyniauja rezultatui, lėčiausias sportininkas praktiškai nevažiuodavo – prie vairo sėdėdavo tik greičiausi, taip nustumdami savo kolegą į šoną. Dėl to šiemet nutarta, kad kiekvienas vairuotojas, registruotas komandoje, privalo pravažiuoti mažiausiai valandą laiko automobilyje. Kitaip tiek minučių, kiek trūksta laiko iki valandos sportininkui, bus pridėta prie bendro komandos rezultato – sąlyginai tai yra laiko bauda. Taip siekiama ne tik priversti, kad visi sportininkai važiuotų.

Kitas apribojimas skirtas greičiausiems. Komanda nebegalės turėti keturių greičiausių lenktynininkų, nes kitu atveju labai jau sąlyginai lengva nugalėti – tereikia greičiausius suburti į vieną komandą. Tada kitiems smarkiai sumažėja šansai. Dėl to organizatoriai pilotus suskirstė į PRO ir ne PRO.

Į PRO sąrašą patenka tik patys greičiausi ir tituluočiausi lenktynių dalyviai. Kol kas šis apribojimas galioja tik dviem pačioms galingiausioms klasėms. Taip tikimasi tuo pačiu priartinti prie galingiausiųjų ir kitas, ne tokias galingas klases, kurioms šiaip normaliu būdu būtų itin sunku konkuruoti.

PRO kategorijoje puikuojasi žinomiausios lietuviškos žiedinių lenktynių dalyvių pavardės. Visą sąrašą galima matyti lenktynių organizatorių portale racing.lt.

Šis apribojimas sako, kad vienoje komandoje gali lenktyniauti tik du PRO kategorijos sportininkai. Bet. Jeigu komanda turi PRO kategorijos sportininką, kiekvienas jo pravažiuotas ratas reiškia, kad prie komandos bendro laiko bus pridėta po vieną sekundę. Taip susilygina šansai kitoms komandoms, kurios neturi tokių greitų lenktynininkų savo gretose.

Dar viena įdomi detalė, galinti padidinti konkurenciją – šis apribojimas bent šiemet taikomas tik dviem galingiausioms kategorijoms – GT ir GT „Open“. Kitose gali būti kad ir po keturis PRO sportininkus. Šia išimtimi gudriai pasinaudojo kelios komandos: „Dream 2 Drive“ su „Hyundai i30N TCR“, kur yra Tauras Tunyla ir Kasparas Vaškelis bei „GBY by JR Motorsport“ SP3 klasės BMW, kur lenktyniaus Rokas Baciuška ir Justas Jonušis. Potencialiai komandos bus labai greitos ir joms negrės baudos, todėl jos taupys laiką lenktynėse.

Ar veiks tokia taktika, pamatysime jau šį šeštadienį.

Ribojami techniniai parametrai

Dar vienas dalykas, suvienodinantis daug automobilių yra taip vadinamas „greičio balansas“ BoP (angl. – „Balance of Performance“). Tai yra techninių apribojimų automobiliams dalis. Įvairūs automobiliai turi skirtingus apribojimus svoriui, degalų bakui ir restriktoriui (oro srautui, patenkančiam į variklį). Šiuos ribojimus „Aurum 1006 km lenktynių“ organizatoriai pasiskolino tiesiai iš pasaulinio lygio ilgų distancijų lenktynių.

„Kam išradinėti dviratį, kuris jau išrastas. Mes tiesiog pasiėmėm BoP reikalavimus, kurie naudojami „Creventic 24 hours“ pasaulinėje lenktynių serijoje ir kurioje, beje, važiuoja ir mūsų šalies sportininkai“, – pasakoja lenktynių organizatorius D. Jonušis.

Favoritų nemažai. Nugalėti bus nelengva

Pernai buvo tik vienas GT3 klasės automobilis. Šiais metais jų bus net trys. Tai visai kito lygio mašinos, kurios – tikras ginklas. Tarkim, vienas iš būdų pamatuoti automobilį, jo vertė. Naujų GT3 kategorijos automobilių („Audi R8 GT3“ ir „Mercedes-Benz AMG GT3 Evo“) kainos prasideda maždaug nuo pusės milijono.

Tuo tarpu naujo GT „Open“ klasės automobilio, tokio kaip „Porsche GT3 Cup“ ar „Lamborghini Hurracan Supertrofeo Evo“ kaina maždaug dvigubai mažesnė. Nesileidžiant į technines detales, tai yra lėtesni, tačiau, žinoma, ne dvigubai, automobiliai.

Dėl to kaip pagrindinius favoritus reikėtų įvardinti tris GT3 klasės mašinas.

Pirmiausia, tai praėjusių metų pirmų dviejų vietų laimėtojai. Gaila, tačiau šiemet nelenktyniauja šių lenktynių talismanu pramintas Jonas Gelžinis, kuris lenktynes yra laimėjęs net dešimt kartų.

Pernai nugalėję, šiemet pakeitę ir lenktynininkus, ir automobilį „Circle K Miles Plus“ pateikė siurprizą – su „Audi R8 GT3“ Palangoje pirmą kartą lenktyniaus abu broliai iš Estijos Aaronai – Ralfas ir Paulas. Jeigu Ralfas mums puikiai žinomas, jau kelis kartus laimėjęs lenktynes Palangoje, tai Paulas, nors jaunesnis – kur kas tituluotesnis. Vos aštuoniolikos metų estas yra „Mercedes Formula 1 Junior“ komandos narys ir laikomas vienu greičiausių šiuo metu Pabaltijo lenktynininkų. Kartu su jais lenktyniaus du lietuviai – Paul August ir Oskaras Brazaitis.

Kitą tokį patį automobilį vairuos Marijus Mazuch, Eimantas Navikauskas, Ignas Gelžinis ir Julius Adomavičius. Abiejuose „Audi“ yra po du PRO vairuotojus, tad jie neišvengs laiko baudų.

Su jais konkuruos naujausias „Mercedes AMG GT3 Evo“ iš „Nebankrutuok.lt-Balbol by Club Exit“ komandos. Prie šio automobilio vairo sėdės Nemunas Dagilis, Deividas Jocius ir Egidijus Valeiša. Jiems nebus taikomos laiko baudos, nes PRO vairuotojų sąraše tik vienas D. Jocius, todėl bus labai įdomu stebėti šią kovą.

Iš kitų komandų galima išskirti „GT Open“ klasės atstovus. „LG LED & PVCase by Porsche Club“ (M. Janavičius, A. Rusteika, M. Vergers ir M. Bartkus) su „Porsche 911 GT3“, jau minėtą „GBY by JR Motorsport“ ir du „Lamborghini Hurracan Supertrofeo“ – „Ignera & Bio-Circle by Dynamit“ (A. Pyragius, M. Matukaitis, K. Gedgaudas ir R. Steponavičius) ir „Gera dovana – Šiauliai by Rd signs“ (A. Butkevičius, A. Batraks ir P. Paškevičius).

Yra dar bent keturios komandos, kurios bus visai šalia, tad kova laukia itin įtempta, o įvardinti favoritus tiesiog neįmanoma.

Dėl to bus labai įdomu stebėti ne tik lenktynes, kurios vyks jau šį šeštadienį, bet ir jų penktadienio kvalifikaciją bei treniruotes.