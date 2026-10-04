Benediktas Vanagas – apie 2027-ųjų Dakarą: didžiausia kliūtis gali būti ne dykuma

Rizikų – ne viena
Anot „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos lenktynininko Benedikto Vanago, šiuo metu kalbėti apie Dakaro atšaukimą būtų per anksti, tačiau situacija Artimuosiuose Rytuose – neapibrėžta labiau nei įprastai.
„Gali būti, kad daugeliui žmonių ne iki galo aišku, kodėl apskritai kalbama, jog kitų metų pradžioje ralis gali neįvykti. Mano akimis, galima išskirti tris pagrindines priežastis“, – sakė B. Vanagas.
Pasak lenktynininko, kuo labiau konfliktas plečiasi, tuo didesnė saugumo rizika tiek pačioms šalims, tiek jose esantiems užsienio piliečiams.
Antra rizika, anot jo, susijusi su Jemeno husių veiksmais ir galimu poveikiu Saudo Arabijos infrastruktūrai. B. Vanagas atkreipė dėmesį, kad tokiam renginiui kaip Dakaro ralis svarbi ne tik pati lenktynių teritorija, bet ir uostai, oro transportas, kelių infrastruktūra ir kitos logistikos grandys.
Tačiau būtent trečias aspektas, jo nuomone, yra plačiausias.
„Mano vertinimu, JAV ir Izraelio konfliktas su Iranu ir husių veiksmai Jemene nėra visiškai atskiri reiškiniai. Visa tai galima matyti kaip platesnės įtampos Artimuosiuose Rytuose dalį“, – teigė B. Vanagas.
Todėl klausimas šiandien nėra vien tas, ar konkrečiame greičio ruože saugu. Kur kas svarbiau, ar visas regionas išliks pakankamai stabilus, kad į jį galėtų atvykti šimtai sportininkų, komandų darbuotojų ir partnerių.
Sprendimų faktoriai
Automobilių sporte sprendimą važiuoti priima ne tik lenktynininkas. Daugiausia kartų Dakare startavęs lietuvis teigė, kad tokio masto varžybų likimą gali nulemti kompanijų saugumo taisyklės, draudimo sąlygos ar net paprasčiausiai galimybė laiku atgabenti techniką.
Turime ruoštis raliui, nors yra nemažai neapibrėžtumo.
„Tokio masto tarptautiniai renginiai – milžiniški logistiniai projektai. Į šalį reikia atgabenti automobilius ar motociklus, atsargines dalis, padangas, techninę ir televizijos įrangą, o kartu turi atvykti šimtai ar net tūkstančiai komandų darbuotojų, specialistų, partnerių ir kitų žmonių“, – pasakojo jis.
Jeigu konkrečioje lenktynių vietoje būtų ramu, vis tiek didelė tarptautinė įmonė gali nuspręsti savo darbuotojų į regioną nesiųsti. Lygiai taip pat situaciją keičia draudimo kainos, laivybos maršrutai ar skrydžių sutrikimai.
„Todėl iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti keista, kodėl renginys atšaukiamas ar perkeliamas, nors konkrečioje vietoje tuo metu nieko nevyksta. Tačiau pats renginys yra tik galutinis taškas – už jo didžiulė tarptautinė logistikos, žmonių, draudimo ir verslo partnerių sistema“, – pabrėžė B. Vanagas.
„Dakar never ends“
Nepaisant neapibrėžtumo, „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ pasiruošimo nestabdo. B. Vanagas vieną frazę kartoja jau ne vienus metus – „Dakar never ends“ („Dakaras niekada nesibaigia“).
„Pasiruošimas Dakarui iš esmės vyksta ištisus metus. Šiandien, jeigu nori būti konkurencingas, tam tikrus sprendimus turi priimti jau net galvodamas apie 2028-ųjų ralį“, – sakė jis.
Laukti galutinio atsakymo, kaip keisis geopolitinė situacija, komanda tiesiog negali.
Šiuo metu pagrindiniai logistiniai darbai praktiškai užbaigti, o daugiausia dėmesio skiriama sportiniam automobiliui paruošti ir atsarginėms detalėms komplektuoti. Detalės ir įranga jau keliauja į komandos bazę.
„Turime ruoštis vienam didžiausių metų iššūkių, nors kartu išlieka nemažai neapibrėžtumo dėl paties ralio“, – sakė ilgametis Dakaro lenktynių dalyvis.
Ralis – it ledkalnis
B. Vanagas jau penkiolika metų Dakaro ralyje atlieka dvigubą vaidmenį – yra ne tik lenktynininkas, bet ir komandos vadovas. Todėl jo pasiruošimas nesibaigia treniruotėmis ar darbu su automobiliu.
„Supratau vieną labai paprastą dalyką: Dakaras yra ultramaratonas. Jeigu prieš startą neapskaičiuosi net ir, atrodytų, nedidelio proceso ar jam tinkamai nepasiruoši, per lenktynes tikrai pajusi to padarinius“, – teigė jis.
Pasiruošimą Dakaro raliui B. Vanagas mėgsta lyginti su ledkalniu. Žiūrovai sausį mato automobilius, kopas, greičio ruožus ir finišo lentelę. Tačiau, jo vertinimu, tai maždaug penktadalis viso darbo. Likusi dalis atliekama gerokai prieš startą.
„Kai mes, Dakaro dalyviai, išskrendame į Saudo Arabiją, mums tuo metu belieka atlikti gal tik 15–20 proc. viso darbo. Visa didžioji dalis lieka po vandeniu ir yra nematoma“, – sakė B. Vanagas.
Būtent todėl komanda šiuo metu ruošiasi taip, tarsi 2027-ųjų sausio mėnesio startas būtų nekvestionuojamas.
49-asis Dakaro ralis numatytas kitąmet sausio 1–15 d. Saudo Arabijoje. Organizatorių paskelbtame plane – trylika etapų, startas ir pabaigtuvės – prie Raudonosios jūros pakrantės įsikūrusiame Karaliaus Abdulos ekonominiame mieste (King Abdullah Economic City, arba KAEC).
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