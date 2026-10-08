Benediktas Vanagas laikomas naujo Dakaro ekipažo „krikštatėviu“

„Gaila, kad negalėjome sulaukti, bet toks yra sportas“
K. Sikko vardas įrašytas į Lietuvos autosporto istoriją – būtent šalia B. Vanagu navigavęs estas 2024 metų Dakaro ralyje padėjo pasiekti 8-ąją bendrosios įskaitos vietą, kuri iki šiol išlieka aukščiausiu Baltijos šalių pasiekimu automobilių kategorijoje.
Prieš dvejus metus šturmano karjerą sustabdė pasaulio ralio čempionate Čekijoje patirta nugaros trauma. Sekė ilga reabilitacija, privertusi Kuldarą kurį laiką varžybas stebėti tik iš šalies. Šiandien situacija pasikeitė iš esmės – K. Sikkas yra visiškai pasveikęs ir pasirengęs kovai.
„Labai gaila, kad nepavyko sulaukti Kuldaro, nes nugaros trauma buvo pakankamai rimta. Mes jo laukėme metus – 2025 metų Dakarui turėjome pakaitinį šturmaną, lenką Szymoną Gospodarczyką. Tačiau vėliau gydytojai Kuldarui neleido grįžti į sportą, todėl mums teko priimti sprendimą dėl nuolatinio šturmano komandoje. Ši pozicija atiteko Aisvydui, su kuriuo dabar jau esame drauge nuėję nemažą kelią“, – sako „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos lenktynininkas B. Vanagas.
Nuo pirmųjų pokalbių iki bendro ekipažo
Nors B. Vanagas pats nesėdės šio bolido kokpite, jį drąsiai galima vadinti naujojo dueto „krikštatėviu“. Prie šios įgulos pažinties su „cross-country“ pasauliu prisidėjo būtent jis.
Pasaulinio lygio WRC profesionalo K. Sikko, turinčio per 100 startų pasaulio čempionate, pažintis su B. Vanagu prasidėjo nuo savotiško triuko. 2021 metų rudenį Saremos ralyje Lietuvos lenktynininkas pakvietė Kuldarą būti jo šturmanu ir drauge pravažiuoti nuliniame ekipaže. Po šios patirties „cross-country“ sudomino ir Kuldarą, o jau vos po kelių mėnesių jis debiutavo Dakare kaip lietuvio šturmanas.
Tuo tarpu piloto U. Männamos istorija su B. Vanagu prasidėjo dar 2019-aisiais „Rally Estonia“ serviso parke, nuo vieno netikėto pokalbio.
„Kartais vieno pokalbio tęsinį pamatai tik po daugelio metų. 2019-aisiais „Rally Estonia“ serviso parke prie manęs priėjo Urvo Männama. Pasakė, kad seka mano kelionę Dakare ir pats, būdamas bekelės entuziastas, pasidalijo savo svajone vieną dieną pats ten startuoti. Nuo to laiko daug bendravome, buvo daug cross-country, Dakaro ir bendrų sprendimų. Šiandien Urvo jau nebesvajoja apie Dakarą – Jis pats kuria Estijos Dakaro istoriją“, – pasakojo daugiausia kartų Dakare startavęs lietuvis.
Naujausia „Toyota“ ir bendras planas – Dakaras
Dabar šie du atskiri keliai susijungė viename automobilyje. Pirmasis krikštas smėlynuose jau įvyko 2026 metų spalio 3 d. finišavusiame „Rallye du Maroc“, kur estų duetas startavo su „Toyota Hilux Overdrive“ lenktyniniu automobiliu.
Maroke ekipažas fiksavo 17-ąją vietą, o svarbiausias tikslas buvo atgauti varžybinį ritmą bei susistyguoti kokpite. Po finišo Estijos visuomeniniam transliuotojui ERR K. Sikkas pripažino, kad po ilgos pertraukos pirmieji kilometrai pareikalavo laiko prisiminti įgūdžius ir vėl pagauti varžybinį ritmą.
Pagrindinis šio tandemo taikinys aiškus – 2027 metais vyksiantis Dakaras.
„Urvo vairuos, Kuldaras naviguos. Man tai labai graži sporto istorija. Viena kažkada buvo tik nedrąsi svajonė, kita prasidėjo nuo didelio profesionalo sprendimo išmokti visiškai naują discipliną. Dabar jie drauge pradeda naują kelią“, – reziumavo B. Vanagas.
Abiejų naujojo estų ekipažo narių Dakaro istorijose Benediktas Vanagas jau paliko savo pėdsaką. O artimiausiame Dakare jų keliai vėl susikirs – tik šįkart jau kaip varžovų.
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